Брайън Мей, китаристът на Queen, става на 78 г. днес

На 19 юли роденият през 1947 г. британски китарист Sir Brian Harold May – легенда зад китарата на Queen – навършва 78 години. Нека отбележим този ден с няколко любопитни факта за живота му:

Учeн и астроном

Брайън Мей завършва физика в Imperial College London и въпреки славата забавя докторската си степен. През 2007 г. завършва докторат по астрофизика, посветен на движението на праховото облако в Слънчевата система.

Активно участва в мисии към НАСА – сред тях New Horizons (плуто) и OSIRIS‑REx (астероид Bennu), и е съосновател на международния ден „Asteroid Day“.

Музикален визионер

През 1968 г. със състудентите си формира Smile; малко по-късно, заедно с Freddie Mercury, Roger Taylor и John Deacon създават Queen.

Написва хитове като We Will Rock You, Fat Bottomed Girls, Who Wants to Live Forever, с които култивира уникален китарен и вокален стил.

Известен е със саморъчния инструмент “Red Special”, който той изработва с баща си, използвайки дори материали от камина и… моторни клапани.

В интервюта признава, че комбинирането на електрическа и акустична китара в песни като „The Night Comes Down“ е било табу, но той го прави успешно.

Рицар и защитник на животните

През 2005 г. получава CBE за заслуги към музиката и благотворителността, а през 2023 г. е рицаруван от крал Чарлз III – официално титулован като Sir Brian Harold May Vanity Fair+4Уикипедия+4Pitchfork+4.

Основава фондация Save Me Trust и е дългогодишен борец срещу лова на лисици и унищожаването на язовци; председател е на RSPCA.

Възстановяване и изява на Coachella

През май 2020 г. претърпява лек сърдечен удар, възстановява се с помощта на стентове.

През април 2025 се присъединява като специален гост към Benson Boone на Coachella, изпълнявайки емблематичната Bohemian Rhapsody – което е доказателство за възстановената му форма.

Хобита и страсти

Брайън е запален по викторианската стереофотография. Излиза със собствени книги и патентован стереоскоп. За постигнатото е удостоен със Saxby Medal от Royal Photographic Society.

Създава „May’s Wood“ – 157 акра гора в Южна Англия, засадена с 100 000 дръвчета като природен резерват.