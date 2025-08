Кънтри пионерката Джийни Сийли почина на 85 години

Кънтри певицата Джийни Сийли, прочула се с хита си Don’t Touch Me, почина на 85-годишна възраст след усложнения от чревна инфекция, предаде Асошиейтед прес.

Известна като „Мис Кънтри Соул“ заради уникалния си вокален стил, Сийли беше пионер за жените в кънтри музиката, известна с буйния си неконформизъм и поредица от хитове през 60-те и 70-те години на миналия век, съобщава БТА.

We are heartbroken to learn of the passing of CMA Awards nominee Jeannie Seely. A mainstay on the Grand Ole Opry Stage, Jeannie's legacy is cemented in Country Music history.



