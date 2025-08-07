Популярният композитор и пианист Еди Палмиери, който стана пионер на латино джаза, почина на 88-годишна възраст, съобщи The Guardian.
Смъртта на музиканта беше потвърдена от звукозаписната компания Fania Records. Дъщерята на Палмиери, Габриела, съобщи, че баща ѝ е починал в дома си в Ню Джърси. Причината е продължително заболяване, от което пианистът е страдал.
Палмиери е роден в Харлем в Ню Йорк през 1936 г., когато музиката е била начин за бягство от гетото. Той се научава да свири на пиано в ранна възраст. След като става известен професионален композитор, Палмиери експериментира, смесвайки афроамерикански и латиноамерикански стилове. Така успява да създаде уникална мултижанрова комбинация с елементи на салса, фънк, соул и джаз.
Музикантът става първият латиноамериканец, спечелил статуетка „Грами“ през 1975 г. Дискографията на първопроходника на латино джаза включва почти 40 албума. Въпреки напредналата си възраст, джазменът продължава да изнася концерти на живо дори в началото на пандемията от коронавирус.
Почина Еди Палмиери - първият латиноамериканец, печелил "Грами"
7 Август, 2025 09:27 456 1
Причината е продължително заболяване, от което пианистът е страдал
Популярният композитор и пианист Еди Палмиери, който стана пионер на латино джаза, почина на 88-годишна възраст, съобщи The Guardian.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Славчо Начев
09:47 07.08.2025