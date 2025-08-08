Новини
Култура »
В „Града на мъртвите“ на Перперикон откриха боеприпас за каменометна машина

В „Града на мъртвите“ на Перперикон откриха боеприпас за каменометна машина

8 Август, 2025 10:58 577 8

  • перперикон-
  • бойно оръжие-
  • балиста-
  • топ-
  • катапулт-
  • боеприпас-
  • некропол

Каменната топка тежи 15 кг и се е използвала през XII-XIV в.

В „Града на мъртвите“ на Перперикон откриха боеприпас за каменометна машина - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нови 25 гроба са проучени в Южния квартал на „Града на мъртвите“ в Перперикон, каза за БТА археологът Милен Камарев, който е от екипа на проф. Николай Овчаров, изследващ Средновековния каменен комплекс в Източните Родопи. Той посочи, че става въпрос за християнски погребения, с полагане на тялото в ориентация запад-изток. До момента откритите гробове са близо 300.

Едно от погребения е хокерно – в свита, ембрионална поза на млад индивид или дете. "Необичайно е и изясняваме от кой период е", допълни Милен Камарев.

"Така нареченият „Град на мъртвите“ е един огромен некропол в южния квартал, в който работим от 5-6 години. Оформя се около голямата базилика, която е създадена през втората половина на VI век и е съществувала до XIV в., и не очаквахме да е толкова голям", каза за БТА ръководителят на екипа проф. Николай Овчаров.

Сред руините на античните сгради вече втора година се разкриват „жилища на хобити“. В този сектор са живели най-бедните жители на селището от XIII-XIV в. За тяхната нищета свидетелстват примитивните жилища, представляващи грубо оформени в древните развалини землянки, вкопани в руините на античните храмове и покривани със слама и клони. Именно сред тях са вкопани гробовете, направени по християнски обичай. Така живи и мъртви са обитавали едно и също място.

Проф. Овчаров допълни, че голямата изненада е откриването на отлично запазена каменна бойна топка за каменометна машина (катапулт или балиста). Тя е с тегло около 15 кг и дава представа за функционирането на най-тежките обсадни машини през периода XII-XIV в. Според професорът, днес може само да се гадае при коя от многобройните войни за Перперикон тя е попаднала в Южния квартал и под мощната крепост на Акропола. Сред най-известните сражения са успешната обсада на града от цар Михаил II Асен през 1254/1255 г. и превземането на Перперикон от цар Иван Александър през 1343 г., когато той назначава там свой управител на Родопите.

В момента се разкриват редица сгради от средновековния период, а под тях се показват останките на антични и късноантични представителни сгради. Разкопките в Перперикон продължават до началото на октомври.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 1 Отговор
    Как ли го е завлякъл Овчаров до горе ? Тези в Хераклея Синтика му завъртяха бомето наобратно!!!

    Коментиран от #6

    11:02 08.08.2025

  • 2 Абе

    6 1 Отговор
    Къ па го угадихте тоа боеприпас бе.

    Коментиран от #7

    11:03 08.08.2025

  • 3 Един

    6 1 Отговор
    Ето, Овчаров изскочи с топката! Бях се обзаложил,ха.

    11:06 08.08.2025

  • 4 Ъхъ

    5 1 Отговор
    Ааа чакайте само да открие и портала на извънземните и ще видите вие!

    11:08 08.08.2025

  • 5 Изумен

    4 1 Отговор
    Ама как знаеш кой цар и коя година е бил точно там?Овчаров написа нова Овчарска история,всичката събрана на Перперикон.Брей,брей,ти да видиш!

    11:29 08.08.2025

  • 6 Сила

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не бе , ходи нощем тайно и ги дялка ...ей , тия с Хераклея му заемаха здравето и съня на Офчарофф , сомнамбул стана от зор !!!

    11:36 08.08.2025

  • 7 Сила

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    То си пише бе , оръжеен завод Сопот , боеприпас за ПВО на цар Траян ...нема лъжа , нема измама при Индиана Овчаров ....Работа ,работа , работа ......!!!

    11:39 08.08.2025

  • 8 аааа

    0 0 Отговор
    Питайте господин Овчаров по каква методология е датирал каменна топка и темата приключва. Вместо да направим наука от един интересен и значим археологически артефакт, пак го обърнахме на чалга и измишльотини за да върви финансирането. Цял свят ни се смее за фантасмагориите на нашите "учени" за тези открития. Пълен провал е археологията ни, ами добре, че мястото е богато на находки.

    12:00 08.08.2025