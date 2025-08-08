В „Града на мъртвите“ на Перперикон откриха боеприпас за каменометна машина

Нови 25 гроба са проучени в Южния квартал на „Града на мъртвите“ в Перперикон, каза за БТА археологът Милен Камарев, който е от екипа на проф. Николай Овчаров, изследващ Средновековния каменен комплекс в Източните Родопи. Той посочи, че става въпрос за християнски погребения, с полагане на тялото в ориентация запад-изток. До момента откритите гробове са близо 300.
Едно от погребения е хокерно – в свита, ембрионална поза на млад индивид или дете. "Необичайно е и изясняваме от кой период е", допълни Милен Камарев.
"Така нареченият „Град на мъртвите“ е един огромен некропол в южния квартал, в който работим от 5-6 години. Оформя се около голямата базилика, която е създадена през втората половина на VI век и е съществувала до XIV в., и не очаквахме да е толкова голям", каза за БТА ръководителят на екипа проф. Николай Овчаров.
Сред руините на античните сгради вече втора година се разкриват „жилища на хобити“. В този сектор са живели най-бедните жители на селището от XIII-XIV в. За тяхната нищета свидетелстват примитивните жилища, представляващи грубо оформени в древните развалини землянки, вкопани в руините на античните храмове и покривани със слама и клони. Именно сред тях са вкопани гробовете, направени по християнски обичай. Така живи и мъртви са обитавали едно и също място.
Проф. Овчаров допълни, че голямата изненада е откриването на отлично запазена каменна бойна топка за каменометна машина (катапулт или балиста). Тя е с тегло около 15 кг и дава представа за функционирането на най-тежките обсадни машини през периода XII-XIV в. Според професорът, днес може само да се гадае при коя от многобройните войни за Перперикон тя е попаднала в Южния квартал и под мощната крепост на Акропола. Сред най-известните сражения са успешната обсада на града от цар Михаил II Асен през 1254/1255 г. и превземането на Перперикон от цар Иван Александър през 1343 г., когато той назначава там свой управител на Родопите.
В момента се разкриват редица сгради от средновековния период, а под тях се показват останките на антични и късноантични представителни сгради. Разкопките в Перперикон продължават до началото на октомври.
До коментар #1 от "Пич":Не бе , ходи нощем тайно и ги дялка ...ей , тия с Хераклея му заемаха здравето и съня на Офчарофф , сомнамбул стана от зор !!!
До коментар #2 от "Абе":То си пише бе , оръжеен завод Сопот , боеприпас за ПВО на цар Траян ...нема лъжа , нема измама при Индиана Овчаров ....Работа ,работа , работа ......!!!
