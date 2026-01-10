Колумбийските партизани се готвят за въоръжена борба срещу Вашингтон ВИДЕО

Ръководителят на най-голямото разклонение на бившата партизанска групировка ФАРК призова другите бунтовнически групировки в региона да се обединят, за да се борят срещу „американския интервенционизъм“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Призивът на Нестор Грегорио Вера, по-известен с бойния си псевдоним „Иван Мордиско“, във видеоклип, потвърден от групировката като автентичен, следва нахлуването на САЩ в съседна Венецуела, което доведе до залавянето на президента ѝ Николас Мадуро.

„Сянката на интервенционисткия орел надвисва еднакво над всички. Призоваваме ви да оставите настрана различията“, заяви Вера във видео, в което се появи облечен в камуфлаж и заобиколен от двама тежко въоръжени партизани.

Колумбийският президент Густаво Петро - бивш партизанин, който се закле да донесе мир в страната след повече от шест десетилетия вътрешен въоръжен конфликт - ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон през февруари, заяви вчера Тръмп.

Петро обяви, че ще отиде във Вашингтон, за да спре световна война.

„За да спра световна война“, каза колумбийският лидер в интервю за американския телевизионен канал CBS, отговаряйки на въпрос дали предстоящото му пътуване до Белия дом е свързано с желанието му да спре войната в Латинска Америка.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че скоро ще се срещне с Петро в Белия дом.

Петро по-рано заяви в интервю за испанския вестник País, че Тръмп го е информирал в личен телефонен разговор за намерението си да проведе военна операция срещу Колумбия. Според Петро, ​​след отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро, той сериозно се е опасявал, че подобен сценарий може да бъде осъществен и срещу него.

След нападението срещу Венецуела Тръмп нарече Колумбия „много болна страна“, обвини Петро в производство и продажба на кокаин на Съединените щати и повдигна въпроса за възможността за подобна военна операция срещу Богота.