Новини
Свят »
Колумбия »
Колумбийските партизани се готвят за въоръжена борба срещу Вашингтон ВИДЕО

Колумбийските партизани се готвят за въоръжена борба срещу Вашингтон ВИДЕО

10 Януари, 2026 06:48, обновена 10 Януари, 2026 09:49 4 207 24

  • густаво петро-
  • колумбия-
  • сащ-
  • тръмп-
  • президент

Президентът на страната Густаво Петро ще посети Белия дом през февруари

Колумбийските партизани се готвят за въоръжена борба срещу Вашингтон ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководителят на най-голямото разклонение на бившата партизанска групировка ФАРК призова другите бунтовнически групировки в региона да се обединят, за да се борят срещу „американския интервенционизъм“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Призивът на Нестор Грегорио Вера, по-известен с бойния си псевдоним „Иван Мордиско“, във видеоклип, потвърден от групировката като автентичен, следва нахлуването на САЩ в съседна Венецуела, което доведе до залавянето на президента ѝ Николас Мадуро.

„Сянката на интервенционисткия орел надвисва еднакво над всички. Призоваваме ви да оставите настрана различията“, заяви Вера във видео, в което се появи облечен в камуфлаж и заобиколен от двама тежко въоръжени партизани.

Колумбийският президент Густаво Петро - бивш партизанин, който се закле да донесе мир в страната след повече от шест десетилетия вътрешен въоръжен конфликт - ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон през февруари, заяви вчера Тръмп.

Петро обяви, че ще отиде във Вашингтон, за да спре световна война.

„За да спра световна война“, каза колумбийският лидер в интервю за американския телевизионен канал CBS, отговаряйки на въпрос дали предстоящото му пътуване до Белия дом е свързано с желанието му да спре войната в Латинска Америка.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че скоро ще се срещне с Петро в Белия дом.

Петро по-рано заяви в интервю за испанския вестник País, че Тръмп го е информирал в личен телефонен разговор за намерението си да проведе военна операция срещу Колумбия. Според Петро, ​​след отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро, той сериозно се е опасявал, че подобен сценарий може да бъде осъществен и срещу него.

След нападението срещу Венецуела Тръмп нарече Колумбия „много болна страна“, обвини Петро в производство и продажба на кокаин на Съединените щати и повдигна въпроса за възможността за подобна военна операция срещу Богота.


Колумбия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    44 3 Отговор
    Гръмко заглавие..... Всички искат да спрат войните, които е на път да запали баш "миротвореца".....

    06:57 10.01.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    40 11 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    Коментиран от #24

    06:59 10.01.2026

  • 3 хехе

    37 7 Отговор
    Да предложи на рижия павиан дял от печалбата от трафика на наркотици.

    Коментиран от #13

    06:59 10.01.2026

  • 4 дядото

    35 3 Отговор
    политиците по света полудяха от алчност,войната е неизбежна,а с нея и края на света

    07:22 10.01.2026

  • 5 Георгиев

    33 2 Отговор
    Браво на него! Страшно е да не го арестуват, но какво пък, ще е герой. Политика! Вероятно има козове в ръкава. Аз разбирам Тръмп да си е решил въпроса в САЩ по разпространение и употреба на наркотици и да работи за спиране каналите за доставка и производство. Няма такова нещо. Тогава остава другото: търсят се поводи за интервенция, оглавяване с послушковци. Другата цел са подземните богатства. И работят за нея.

    07:25 10.01.2026

  • 6 СЕ ЧУДЯ И СЕ МАЯ... :-)

    21 3 Отговор
    Дали няма да му сложат белезници още като слезе от самолета?

    07:30 10.01.2026

  • 7 Отива

    16 2 Отговор
    Да се поклони на Антихриста

    07:37 10.01.2026

  • 8 Kaлпазанин

    21 4 Отговор
    Я да помислим по трезво ,хитлеряхю избива колкото си иска ,зеления само обикаля света ,докато укри и руснаци умират ,зетя на клоуна ,и той ,долара на Ротшилд ,,макарона и той не се знае ,оня или за оная е жена му ,Урсула и тя затвори и изби и в ваксите все още избива хора ,ъъъъъ ,германистан и той затъва ,тука изобщо не мирише на евреи и конспирация ,че населението трябва да се редуцира

    07:43 10.01.2026

  • 9 Ъъъъъъъ

    27 1 Отговор
    Чини ми се, че Сащ ще свършат като Великобритания в началото на миналия век. Има прекалено много съвпадения, за да е случайност.🤔

    07:45 10.01.2026

  • 10 Стенли

    15 3 Отговор
    И ся кой ще доставя бело на зеления фасул и неговата шайка 😆🤔

    08:17 10.01.2026

  • 11 Може

    11 1 Отговор
    и да го приберат при Мадуро. Но е длъжен да опита. Все пак и Коломбия има това, онова.

    08:21 10.01.2026

  • 12 Сепуко

    7 0 Отговор
    Смел човек! Почти е сигурно, че "наблюдаваните" вещества оставят по веригата повече $, отколкото в самата Колумбия. В пъти! Та, срещу кого скача перчема?!

    08:49 10.01.2026

  • 13 реалист

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Те и сега са получавали дял НО има инфлация и трябва да се увеличи процента на отчисления .Венецуела е същото .

    09:11 10.01.2026

  • 14 Путин

    1 1 Отговор
    И тези не ги познавам!

    09:51 10.01.2026

  • 15 Тома

    7 0 Отговор
    Хвала на партизаните

    09:51 10.01.2026

  • 16 мдаааа

    0 1 Отговор
    Нашите партизани - тоже ...

    09:52 10.01.2026

  • 17 Тръмп

    0 6 Отговор
    Тези сериозно ли си мислят това?

    09:52 10.01.2026

  • 18 Някой

    8 0 Отговор
    Латиноамериканците са известни с това, че се борят пламенно за каузата си. И във Венецуела има такива настроения. Та сашисаните да не попаднат в нов Виетнам?

    Коментиран от #20

    09:53 10.01.2026

  • 19 Предложение

    4 0 Отговор
    Сайта трябва да командирова М.Ганев във Венецуела за директно отразяване на партизанското движение там.

    09:56 10.01.2026

  • 20 да питам

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Някой":

    Последно - аресваме ли Дончо или не ?!

    09:59 10.01.2026

  • 21 Мадуро

    3 0 Отговор
    Венсеремос

    09:59 10.01.2026

  • 22 Бай онзи

    1 0 Отговор
    Рижака е като Ценко Чоков от с. Галиче.Раздава еднолично ,,правосъдие,, по целия свят!

    10:01 10.01.2026

  • 23 минувач 🚗

    1 0 Отговор
    Янките рано или късно ще си намерят майстора ! Нападат там , където мислят , че ще са победители . Да нападнат Русия , че да се посмеем малко ...

    10:04 10.01.2026

  • 24 Слава

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    на Орешник.

    10:08 10.01.2026