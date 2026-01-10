Колумбийските партизани се готвят за въоръжена борба срещу Вашингтон ВИДЕО

Ръководителят на най-голямото разклонение на бившата партизанска групировка ФАРК призова другите бунтовнически групировки в региона да се обединят, за да се борят срещу „американския интервенционизъм“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Призивът на Нестор Грегорио Вера, по-известен с бойния си псевдоним „Иван Мордиско“, във видеоклип, потвърден от групировката като автентичен, следва нахлуването на САЩ в съседна Венецуела, което доведе до залавянето на президента ѝ Николас Мадуро.
„Сянката на интервенционисткия орел надвисва еднакво над всички. Призоваваме ви да оставите настрана различията“, заяви Вера във видео, в което се появи облечен в камуфлаж и заобиколен от двама тежко въоръжени партизани.
Колумбийският президент Густаво Петро - бивш партизанин, който се закле да донесе мир в страната след повече от шест десетилетия вътрешен въоръжен конфликт - ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон през февруари, заяви вчера Тръмп.
Петро обяви, че ще отиде във Вашингтон, за да спре световна война.
„За да спра световна война“, каза колумбийският лидер в интервю за американския телевизионен канал CBS, отговаряйки на въпрос дали предстоящото му пътуване до Белия дом е свързано с желанието му да спре войната в Латинска Америка.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че скоро ще се срещне с Петро в Белия дом.
Петро по-рано заяви в интервю за испанския вестник País, че Тръмп го е информирал в личен телефонен разговор за намерението си да проведе военна операция срещу Колумбия. Според Петро, след отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро, той сериозно се е опасявал, че подобен сценарий може да бъде осъществен и срещу него.
След нападението срещу Венецуела Тръмп нарече Колумбия „много болна страна“, обвини Петро в производство и продажба на кокаин на Съединените щати и повдигна въпроса за възможността за подобна военна операция срещу Богота.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
06:57 10.01.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #24
06:59 10.01.2026
3 хехе
Коментиран от #13
06:59 10.01.2026
4 дядото
07:22 10.01.2026
5 Георгиев
07:25 10.01.2026
6 СЕ ЧУДЯ И СЕ МАЯ... :-)
07:30 10.01.2026
7 Отива
07:37 10.01.2026
8 Kaлпазанин
07:43 10.01.2026
9 Ъъъъъъъ
07:45 10.01.2026
10 Стенли
08:17 10.01.2026
11 Може
08:21 10.01.2026
12 Сепуко
08:49 10.01.2026
13 реалист
До коментар #3 от "хехе":Те и сега са получавали дял НО има инфлация и трябва да се увеличи процента на отчисления .Венецуела е същото .
09:11 10.01.2026
14 Путин
09:51 10.01.2026
15 Тома
09:51 10.01.2026
16 мдаааа
09:52 10.01.2026
17 Тръмп
09:52 10.01.2026
18 Някой
Коментиран от #20
09:53 10.01.2026
19 Предложение
09:56 10.01.2026
20 да питам
До коментар #18 от "Някой":Последно - аресваме ли Дончо или не ?!
09:59 10.01.2026
21 Мадуро
09:59 10.01.2026
22 Бай онзи
10:01 10.01.2026
23 минувач 🚗
10:04 10.01.2026
24 Слава
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":на Орешник.
10:08 10.01.2026