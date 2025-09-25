Новини
Откриха и торса на статуята на Херакъл в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

25 Септември, 2025 13:31 764 7

  • хераклея синтика-
  • торс-
  • херакъл-
  • разкопки-
  • археология-
  • археологически разкопки

Археолозите очакват да открият и други части от статуята, докато приключват разкопките

Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След откриването на дясната ръка на статуята на античния герой Херакъл екипът на професор д-р Людмил Вагалински, ръководител на разкопките в Хераклея Синтика, намери и торса ѝ.

По време на проучвания от 23 септември беше намерен и друг фрагмент от скулптурата. Работата в античния град продължава по план, съобщава БТА.

„Много важно е да разберем контекста, в който е оставена статуята. Находката е ценна. В момента се занимаваме с епиграфия, за да изясним защо статуята е там и кога е поставена. Това са важни детайли“, каза професорът пред БТА.

Той поясни, че продължава работата по проследяване на Югозападния ъгъл на храма, който все още липсва. „Той е бил разрушен в дълбочина, но очакваме скоро да бъде открит, за да имаме пълен план на храма. Знам, че за хората стратиграфията може да изглежда странна и скучна, но именно тя разказва историята на този храм“, категоричен е Вагалински.

В момента археолозите почистват покрив, паднал върху първия под на храма. „Храмът е имал няколко пода, тъй като е бил използван продължително време“, разказа професорът. Той добави, че до края на проучванията остават няколко дни и че работите трябва да приключат до края на септември. Екипът се надява да открие и нови находки, включително още части от статуята на Херакъл.

В проучванията участват 35 работници, от които осем археолози. Използва се и техника, тъй като работата се извършва на голяма дълбочина. „Работим доста организирано, имаме опит и познаваме обекта. Времето ни благоприятства – все още няма дъждове. Надявам се до края на месеца да имаме още интересни новини“, завърши професор Людмил Вагалински.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Карлос Друсар

    1 8 Отговор
    Всички ще сме ДПС-Ново Начало един ден, запомнете ми думите
    ДПС е гарантът за бъдетето на нас и нашите деца!

    13:33 25.09.2025

  • 2 честен ционист

    1 7 Отговор
    Изглежда на правено току-що в някой кръжок за хора със синдром на Даун.

    13:34 25.09.2025

  • 3 Евридика

    0 4 Отговор
    Намериха Херакъл, следа от Ханко Брат няма никаква.

    13:36 25.09.2025

  • 4 Нека да пиша

    3 3 Отговор
    Преди много години, там копаха напразно археолозите. И,един ден решиха да отидат при Ванга. И,отиват със шекер, и тя им е рекла. Ке копате, и ке намерите съкровище ,то е на иляди години. Какво ще намерим лельо Ванге, златната плоча на Лили Иванова, она со Орфей е пяла бре амсалаци.

    13:37 25.09.2025

  • 5 Аз бях първия

    3 0 Отговор
    който им каза на тъпите археолози, че този с плащът на лявата ръка е Херакъл, реално финикийски бог Мелкарт (Melqart), докато спореха чий римски император е. Самият Виревисту (Буребиста) "вир бистър" е изобразен на негова монета като Херакъл, на която пише "василиас гетон."

    Коментиран от #6

    13:48 25.09.2025

  • 6 Нека да пиша

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Аз бях първия":

    Аз бях първи ,който казах . Че там могат да намерят златните дамски превръзки на Лили Иванова. А и дилдото с което си почиства паяжината и.

    14:27 25.09.2025

  • 7 А защо

    1 0 Отговор
    да всяко камъче, открито от Вагалински, трябва да се тръби по всички медии. По-рано беше Овчаров, сега Вагалински. Не археолози, ами медийни звезди /които станаха професори и покрай медийнтата си известност/ . Нещо за Перприкон?

    14:29 25.09.2025