Новини
България »
Велико Търново и Габрово може да се обединят с обща кандидатура за Европейска столица на културата

Велико Търново и Габрово може да се обединят с обща кандидатура за Европейска столица на културата

17 Август, 2025 08:10 778 19

  • култура-
  • велико търново-
  • габрово-
  • даниел панов

Кметът Даниел Панов подчерта, че иска да подаде ръка от старопрестолния град към Габрово и призова всички артисти, които подкрепят тази идея, да работят заедно за нея

Велико Търново и Габрово може да се обединят с обща кандидатура за Европейска столица на културата - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Велико Търново и Габрово да се обединят с обща кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 година, предложи кметът на Велико Търново Даниел Панов, предаде БТА.

Идеята беше представена в рамките на фестивала „48 часа - Варуша Юг“. На откритата сцена пред крепостта „Царевец“ артистичният директор на фестивала Галин Попов благодари на всички участници и гости, които за четвърта година споделят културните и артистичните пространства на Велико Търново и посочи, че отдавнашна негова мечта е двата града да обединят усилия и да покажат своя потенциал в обща кандидатура за престижното отличие. Темата на фестивала е „Нагоре – надолу: далеч по-близо“, в която съществена част е добросъседството. През тази и следващата година предстои кандидатстването на България за Европейска столица на културата, и ако двата града обединят усилията си, ще имат всички шансове за успех, каза Попов.

Кметът Даниел Панов подчерта, че иска да подаде ръка от старопрестолния град към Габрово и призова всички артисти, които подкрепят тази идея, да работят заедно за нея, защото двата града споделят един общ регион и имат богати исторически връзки от Възраждането насам.

Партньор на фестивала във Велико Търново през тази година е Гьоте институт. Директорът на института и ръководител на на отдел Културна програма Кирстен Хакенброх посочи, че е впечатлена от богатата му програма и обмена на различните култури, езици и общуване в различните над 50 локации във Велико Търново, което е добра предпоставка за развитие.

Фестивалната програма тази вечер включваше няколко различни открити сцени, където музиканти от различни стилове, представяха пред стотици гости своето изкуство. След спектакъла „Звук и светлина“, който тази година навършва 40 години от основаването си, публиката се потопи в хармонията на женския хор с диригент Ваня Монева, като преди това на сцената се изявиха хористите от „Плетеница“.

Във вечерните часове близо десет музикални формации свириха на откритите сцени, десетки бяха изложбите, творческите срещи и арт работилниците. В неделния ден фестивалната програма започва с неделна литургия в църквата „Свети Николай“, с беседа и дискусия за делото на майстор Колю Фичето, подготвена от Историческия музей в Дряново. В Художествената галерия „Борис Денев“ ще се състои философска закуска, посветена на темата за машините и хората със Зорница Христова. Предстоят атрактивни забавления с камера обскура, концерти, йога упражнения, творчески работилници и срещи с творци в различни жанрове.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ухаааааа

    9 1 Отговор
    Боляри и скръндзи заедно. И Криско първа кокона на културата, "Видимо доволен".

    Коментиран от #3, #15, #18

    08:13 17.08.2025

  • 2 Търновец

    8 0 Отговор
    Един тукашен крипто политик е завършил сержантското училище и е отишъл в туристическия център, с благодарение на мафията Старо Търново умира - примерно Търновци твърдят че се купува менте цимент от Турция и бетонът се рони. Много пришълци дойдоха и сядат на властови позиции. В Габрово е още по зле - бяха 80000 а сега едва ли има 30000, а какво стана със заводите там примерно Капитан Петко Войвода? А какво стана с ножарската фабрика и с тъкачната фабрика в Търново?

    Коментиран от #4

    08:25 17.08.2025

  • 3 Майна

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ухаааааа":

    Викаш за майните може, ама боляри и скръндзи не. Тцъ, тцъ...

    08:27 17.08.2025

  • 4 Не помните много

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Търновец":

    Капитан Дядо Никола се казва завода

    Коментиран от #10

    08:29 17.08.2025

  • 5 факт

    2 1 Отговор
    България не е интересна дестинация

    Коментиран от #8

    08:30 17.08.2025

  • 6 шопски селянин

    2 1 Отговор
    според мен Говедарци трябва да стане столица на културата

    08:42 17.08.2025

  • 7 Иван Грозни

    3 1 Отговор
    Тия гербери все се правят на оригинални.

    08:46 17.08.2025

  • 8 Моарейн

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "факт":

    Ами не е, защото не можем да я представим като интересна дестинация. А може да покаже толкова много - и старини, и природа. Преди 36 години можеше да покаже и култура. Имахме оперни певци на световно ниво, имахме самодейни хорови състави, които бяха в пъти по-добри от много професионални такива в чужбина, имахме известни балетни артисти и много добри художници. Е, сега имаме Криско и Азис. И банани. А Габрово е град със затихващи функции. Даже и "бразилците", които довлече Мажоретката, за да цица от еврофондовете, са почнали да напускат.

    08:47 17.08.2025

  • 9 От културата

    7 1 Отговор
    на тези два града , подвластни на Боко , мафия и мутри - бизнесмени нищо не остана ! Всичко най - ценно е разсипано , разрушено и се руши , а милиарди са присвоени !

    Коментиран от #11

    08:53 17.08.2025

  • 10 Търновец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Не помните много":

    Казва се? Къде е завода? Според хора от Габрово местни "политици" дали завода на конкурентна турска фирма, какво точно се е случило не съм видял но се твърди че Тюркяните изнесли оборудването и заводът спрял да работи. А тъкачната фабрика в Търново даваше поминък на около 500 Търновци и още преди години част от производството отиваше за износ за валута. А аз съм виждал в Стара Англия кухненски ножове от Търново. И от всичко това се възползуват про Руски партии - тук има потомци на Руси дошли още 1923. А има и признаци за опит за Ислямизация.

    08:58 17.08.2025

  • 11 Моарейн

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "От културата":

    В Габрово рушенето на културата почна още в зората на демокрацията, а най-големия погром сътвори СДС-арският кмет Дачев. По негово време закриха повечето формации. Останаха само детския танцов състав "Габровче" и Етъра.

    08:58 17.08.2025

  • 12 Да да

    2 0 Отговор
    Габрово винаги е бил работнически град. всичко е било натъпкано по заводите и е бачкало на три смени , каква култура да се развива. а факта , че месните омбаший изгониха младите хората от града и половината град е с пенсии да не говорим

    Коментиран от #16

    09:00 17.08.2025

  • 13 ....

    2 0 Отговор
    Във Велико Търново скоро не съм бил, но Габрово ми се стори като доста сив и тъжен град. Не съм сигурен за каква столица може да се ползва. Да започнат с малко санирания на сгради първо.

    09:00 17.08.2025

  • 14 СМЕШНО

    3 0 Отговор
    И двата града са изключително западнали при демокрацията.

    09:03 17.08.2025

  • 15 Какви

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ухаааааа":

    боляри ? Пришълци от селата , яли на вестници и мушама , а биологичните нужди из градината . В Габрово слезли от колибите голи и боси !

    09:13 17.08.2025

  • 16 Моарейн

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Да да":

    И във всеки завод имаше някакъв самодеен музикален състав, а някои като ЕТЗ "Подем" имаха школа по пиано за децата на работниците. Колкото и работнически да беше градът, култура имаше. С "демокрацията" всичко отиде по дяволите.

    09:16 17.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Фин

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ухаааааа":

    Скръдзите преди сто години са давали на България над 60% от БВП. А това, че са скръндзи е маркетинг, който сами са си измислили и по глупавите хора като теб се хващат.

    09:32 17.08.2025

  • 19 Фин

    1 3 Отговор
    Админа, защо ми изтри коментара за малоумните ви коментиращи? Не те ли е срам? Харесват ти мизантропите, соц носталгиците идруги подобни пропаднали типове, така ли?

    09:36 17.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове