Велико Търново и Габрово може да се обединят с обща кандидатура за Европейска столица на културата

Велико Търново и Габрово да се обединят с обща кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 година, предложи кметът на Велико Търново Даниел Панов, предаде БТА.
Идеята беше представена в рамките на фестивала „48 часа - Варуша Юг“. На откритата сцена пред крепостта „Царевец“ артистичният директор на фестивала Галин Попов благодари на всички участници и гости, които за четвърта година споделят културните и артистичните пространства на Велико Търново и посочи, че отдавнашна негова мечта е двата града да обединят усилия и да покажат своя потенциал в обща кандидатура за престижното отличие. Темата на фестивала е „Нагоре – надолу: далеч по-близо“, в която съществена част е добросъседството. През тази и следващата година предстои кандидатстването на България за Европейска столица на културата, и ако двата града обединят усилията си, ще имат всички шансове за успех, каза Попов.
Кметът Даниел Панов подчерта, че иска да подаде ръка от старопрестолния град към Габрово и призова всички артисти, които подкрепят тази идея, да работят заедно за нея, защото двата града споделят един общ регион и имат богати исторически връзки от Възраждането насам.
Партньор на фестивала във Велико Търново през тази година е Гьоте институт. Директорът на института и ръководител на на отдел Културна програма Кирстен Хакенброх посочи, че е впечатлена от богатата му програма и обмена на различните култури, езици и общуване в различните над 50 локации във Велико Търново, което е добра предпоставка за развитие.
Фестивалната програма тази вечер включваше няколко различни открити сцени, където музиканти от различни стилове, представяха пред стотици гости своето изкуство. След спектакъла „Звук и светлина“, който тази година навършва 40 години от основаването си, публиката се потопи в хармонията на женския хор с диригент Ваня Монева, като преди това на сцената се изявиха хористите от „Плетеница“.
Във вечерните часове близо десет музикални формации свириха на откритите сцени, десетки бяха изложбите, творческите срещи и арт работилниците. В неделния ден фестивалната програма започва с неделна литургия в църквата „Свети Николай“, с беседа и дискусия за делото на майстор Колю Фичето, подготвена от Историческия музей в Дряново. В Художествената галерия „Борис Денев“ ще се състои философска закуска, посветена на темата за машините и хората със Зорница Христова. Предстоят атрактивни забавления с камера обскура, концерти, йога упражнения, творчески работилници и срещи с творци в различни жанрове.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ухаааааа
Коментиран от #3, #15, #18
08:13 17.08.2025
2 Търновец
Коментиран от #4
08:25 17.08.2025
3 Майна
До коментар #1 от "Ухаааааа":Викаш за майните може, ама боляри и скръндзи не. Тцъ, тцъ...
08:27 17.08.2025
4 Не помните много
До коментар #2 от "Търновец":Капитан Дядо Никола се казва завода
Коментиран от #10
08:29 17.08.2025
5 факт
Коментиран от #8
08:30 17.08.2025
6 шопски селянин
08:42 17.08.2025
7 Иван Грозни
08:46 17.08.2025
8 Моарейн
До коментар #5 от "факт":Ами не е, защото не можем да я представим като интересна дестинация. А може да покаже толкова много - и старини, и природа. Преди 36 години можеше да покаже и култура. Имахме оперни певци на световно ниво, имахме самодейни хорови състави, които бяха в пъти по-добри от много професионални такива в чужбина, имахме известни балетни артисти и много добри художници. Е, сега имаме Криско и Азис. И банани. А Габрово е град със затихващи функции. Даже и "бразилците", които довлече Мажоретката, за да цица от еврофондовете, са почнали да напускат.
08:47 17.08.2025
9 От културата
Коментиран от #11
08:53 17.08.2025
10 Търновец
До коментар #4 от "Не помните много":Казва се? Къде е завода? Според хора от Габрово местни "политици" дали завода на конкурентна турска фирма, какво точно се е случило не съм видял но се твърди че Тюркяните изнесли оборудването и заводът спрял да работи. А тъкачната фабрика в Търново даваше поминък на около 500 Търновци и още преди години част от производството отиваше за износ за валута. А аз съм виждал в Стара Англия кухненски ножове от Търново. И от всичко това се възползуват про Руски партии - тук има потомци на Руси дошли още 1923. А има и признаци за опит за Ислямизация.
08:58 17.08.2025
11 Моарейн
До коментар #9 от "От културата":В Габрово рушенето на културата почна още в зората на демокрацията, а най-големия погром сътвори СДС-арският кмет Дачев. По негово време закриха повечето формации. Останаха само детския танцов състав "Габровче" и Етъра.
08:58 17.08.2025
12 Да да
Коментиран от #16
09:00 17.08.2025
13 ....
09:00 17.08.2025
14 СМЕШНО
09:03 17.08.2025
15 Какви
До коментар #1 от "Ухаааааа":боляри ? Пришълци от селата , яли на вестници и мушама , а биологичните нужди из градината . В Габрово слезли от колибите голи и боси !
09:13 17.08.2025
16 Моарейн
До коментар #12 от "Да да":И във всеки завод имаше някакъв самодеен музикален състав, а някои като ЕТЗ "Подем" имаха школа по пиано за децата на работниците. Колкото и работнически да беше градът, култура имаше. С "демокрацията" всичко отиде по дяволите.
09:16 17.08.2025
18 Фин
До коментар #1 от "Ухаааааа":Скръдзите преди сто години са давали на България над 60% от БВП. А това, че са скръндзи е маркетинг, който сами са си измислили и по глупавите хора като теб се хващат.
09:32 17.08.2025
19 Фин
09:36 17.08.2025