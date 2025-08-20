Робърт Плант на 77: Гласът на Led Zeppelin

Днес Робърт Плант, легендарният вокалист на Led Zeppelin, навършва 77 години. Роден на 20 август 1948 г. в Уест Бромич, Англия, Плант остава една от най-влиятелните фигури в историята на рока.

Началото

Кариерата му започва в местни блус и рок групи, но световната слава идва през 1968 г., когато заедно с Джими Пейдж, Джон Пол Джоунс и Джон Бонъм създава Led Zeppelin.

С Led Zeppelin

С групата Плант записва девет студийни албума, включително класики като Led Zeppelin IV (1971) с песента Stairway to Heaven. Вокалният му диапазон и сценичното му присъствие се превръщат в отличителен белег на групата.

Соло кариера

След разпадането на Led Zeppelin през 1980 г., Плант започва успешна солова кариера. Той експериментира с различни стилове – от рок и блус до фолк и световна музика. Проектите му с Алисон Краус, включително албумът Raising Sand (2007), получават висока критика и множество награди „Грами“.

Днес

На 77 години Робърт Плант продължава да записва и изнася концерти. Известен е със стремежа си да не се повтаря и да търси нови музикални посоки. В интервюта често подчертава, че за него „музиката е пътешествие, а не връщане назад“.