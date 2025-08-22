22 август 1920 г.: Роден е Рей Бредбъри - геният на въображението

Днес отбелязваме годишнина от рождението на Рей Бредбъри – един от най-значимите американски писатели на 20. век. Роден на 22 август 1920 г. в Уокиган, Илинойс, Бредбъри остава в историята като майстор на фантастиката, който успя да съчетае научни идеи с дълбоки философски и човешки теми.

Литературно наследство

Най-известният му роман, 451° по Фаренхайт (1953), изследва теми като цензура, власт и силата на книгите. Сред другите му значими произведения са сборниците Марсиански хроники и Вино от глухарчета, които разкриват уникалния му стил – съчетание на поезия, носталгия и футуристични визии.

Цитати, които го описват:

Рей Бредбъри често е споделял мисли за писането, живота и въображението. Някои от най-цитираните му думи са:

„Не е нужно да горим книги, за да унищожим културата. Достатъчно е да спрем да ги четем.“

„Живейте така, сякаш ще умрете утре. Четете така, сякаш ще живеете вечно.“

„Фантастиката е не толкова бягство от реалността, колкото начин да я разберем по-добре.“

Любопитни факти от живота му

Бредбъри никога не е карал автомобил. Причината е детски страх от катастрофи, който го съпътства цял живот. Вместо това се придвижвал с автобуси и колело;

Много от книгите си е писал в публични библиотеки, защото вярвал, че именно те са „истинските университети“;

Бил е голям почитател на цирка и именно среща с илюзионист като дете разпалва въображението му и го насочва към писането;

За разлика от много свои колеги, Бредбъри е бил скептичен към новите технологии – нямал мобилен телефон и дори интернет, предпочитал пишещата машина.

Наследство

Бредбъри оставя след себе си над 30 книги и стотици разкази, които продължават да вдъхновяват поколения читатели, режисьори и писатели. До последно той вярваше, че въображението е най-голямата сила на човека.