Новини
Култура »
Филмът на Стефан Командарев “MADE IN EU” спечели Наградата на критиката във Франция

Филмът на Стефан Командарев “MADE IN EU” спечели Наградата на критиката във Франция

17 Ноември, 2025 11:31 616 2

  • филм-
  • награда-
  • критика-
  • кинокритици-
  • кино-
  • стефан командарев

От този петък, 21-и ноември филмът тръгва по кината в цяла България

Филмът на Стефан Командарев “MADE IN EU” спечели Наградата на критиката във Франция - 1
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Миналия четвъртък “Made in EU” откри триумфално „Киномания“ пред пълната зала 1 на НДК, а в събота се състоя френската премиера в състезателната програма на Arras Film Festival, отново в препълнени кина. На церемонията по закриване на фестивала “Made in EU” спечели Наградата на критиката.

Журито беше съставено от кинокритици и журналисти от следните медии: France 2, France Inter, Allociné, Konbini, Vanity Fair и Paris Match.

„Честото на целия ни прекрасен екип! След церемонията имах възможност да разговарям с членовете на журито на критиката. Решението им да наградят нашия филм е било взето напълно единодушно. Всеки от тях предстои да направи ревю на филма за своята медия, което ще помогне за киноразпространението на Made in EU във Франция“, сподели от Арас Стефан Командарев.

Филмът на Стефан Командарев “MADE IN EU” спечели Наградата на критиката във Франция

Следващата европейска спирка на “Made in EU” е утре в Gijón International Film Festival в Испания – в състезателната програма „Майстори на съвременното кино“, а от този петък, 21-и ноември тръгва по кината в цяла България.

„Made in EU” разказва за шивачка в малък град и нейния син. Шивачката Ива е обвинена, че е причината за избухване на пандемия в малкия град и се превръща в изкупителна жертва, преследвана от системата, която от години трупа печалби от нейния труд. Филмът е заснет в Хасково, Димитровград, Мадан и Рудозем. Участват актьорите Гергана Плетньова, Тодор Коцев, Герасим Георгиев-Геро, Ивайло Христов, Анастасия Ингилизова, Иван Бърнев, Ованес Торосян, Мартина Пенева и др.

„Made in EU“ е българо-немско-чешка копродукция (Арго Филм, 42film и Negativ) и e реализиран с подкрепата на ИА "НФЦ", Българска национална телевизия, ZDF/ARTE, МДМ – Германия, Чешки филмов фонд, KIA България и TRT Турция.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 плевен

    1 1 Отговор
    1. За да те хареса френската критика, трябва да си сътворил нещо много изродено.
    2. Този филм показва нашия народ като напълно безчувствен и затъпял. Може да се харесва на западняците, но той просто лъже за нас.

    Коментиран от #2

    11:45 17.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.