Новини
Култура »
На 92 г. си отиде звезда от филмите на Куросава

На 92 г. си отиде звезда от филмите на Куросава

11 Ноември, 2025 12:34 639 1

  • тацуя накадай-
  • куросава-
  • кино-
  • япония

Тацуя Накдай е издъхнал в болница в Токио от пневмония

На 92 г. си отиде звезда от филмите на Куросава - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Японският актьор Тацуя Накадай е починал на 92-годишна възраст, предаде британският „Гардиън“, позовавайки се на съобщения от медии в азиатската страна.

Звездата от много филми на Акира Куросава, включително „Рай и ад“, „Бодигардът“ и „Смелият самурай“, е издъхнал в болница в Токио от пневмония.

Накадай участва и във филми на Микио Нарусе, Масаки Кобаяши, Масахиро Шинода, Кон Ичикава и Хироши Тешигахара. Той е най-известен в международен план с ролята си в „Ран“ на Акира Куросава, епичен филм от 1985 г., чието действие се развива в периода Сенгоку, така наречения „Период на воюващите държави“. Сценарият на филма е вдъхновен от „Крал Лир“ на Шекспир. Филмът, в който Накадай играе военачалника Хидетора Ичимонджи, донесе на Куросава единствената му номинация за „Оскар“ за най-добър режисьор.

През 2015 г. Накадай беше удостоен с Ордена на културата, най-високото отличие на Япония за принос в областта на изкуствата и науките.

Актьорът продължи да се изявява на сцената до последната година от живота си.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 якошиба

    1 0 Отговор
    жалко за таз звезда от филмите на Куросава
    за пълнежи
    отишла си рано

    12:47 11.11.2025