На 92 г. си отиде звезда от филмите на Куросава

Японският актьор Тацуя Накадай е починал на 92-годишна възраст, предаде британският „Гардиън“, позовавайки се на съобщения от медии в азиатската страна.

Звездата от много филми на Акира Куросава, включително „Рай и ад“, „Бодигардът“ и „Смелият самурай“, е издъхнал в болница в Токио от пневмония.

Накадай участва и във филми на Микио Нарусе, Масаки Кобаяши, Масахиро Шинода, Кон Ичикава и Хироши Тешигахара. Той е най-известен в международен план с ролята си в „Ран“ на Акира Куросава, епичен филм от 1985 г., чието действие се развива в периода Сенгоку, така наречения „Период на воюващите държави“. Сценарият на филма е вдъхновен от „Крал Лир“ на Шекспир. Филмът, в който Накадай играе военачалника Хидетора Ичимонджи, донесе на Куросава единствената му номинация за „Оскар“ за най-добър режисьор.

През 2015 г. Накадай беше удостоен с Ордена на културата, най-високото отличие на Япония за принос в областта на изкуствата и науките.

Актьорът продължи да се изявява на сцената до последната година от живота си.