The Police съдят Стинг заради големия хит Every Breath You Take (ВИДЕО)

Бившите членове на световноизвестната британска група The Police — китаристът Анди Съмърс и барабанистът Стюарт Коупланд — са завели съдебен иск срещу фронтмена Стинг, настоявайки за дължими суми от един от най-емблематичните хитове в музикалната история, „Every Breath You Take“.

Делото е подадено във Върховния съд в Лондон, а в него се твърди, че двамата музиканти никога не са получили своя дял от авторските права върху сингъла от 1983 г., въпреки приноса им към създаването на песента. Сумата, която се претендира, не се посочва, но според анализатори може да става дума за милиони долари, предвид комерсиалния успех на композицията, предават британските издания.

В исковата молба като ответник е посочен Стинг (с истинско име Гордън Матю Съмнър), както и управляваната от него компания Magnetic Publishing Ltd., съобщава The Guardian. Юридическият спор е класифициран като „общи търговски договори и споразумения“ — индикация, че става въпрос за разногласия по въпроси, свързани с разпределението на приходите от права.

The Police се сформират през 1977 г. и бързо се утвърждават като една от най-влиятелните групи на новата вълна. „Every Breath You Take“ достига номер 1 в американските класации, превръща се в най-продавания сингъл за 1983 г. в САЩ и остава пети по продажби за цялото десетилетие. Впоследствие парчето е семплирано в хита на Пи Диди и Фейт Евънс „I'll Be Missing You“ (1997), като това допълнително увеличава приходите от авторски права.

Групата изгрява със знакови песни като „Roxanne“, „Every Little Thing She Does Is Magic“ и „Don’t Stand So Close to Me“, преди да се разпадне през 1984 г. След раздялата, Стинг се фокусира върху солова кариера, която го утвърждава като един от най-разпознаваемите изпълнители в световен мащаб.

Представител на 73-годишния певец отрече в коментар пред The Sun, че текущият съдебен иск е пряко свързан с „Every Breath You Take“, но отказа да даде повече подробности. Въпреки споровете, тримата музиканти периодично се събират, като през 2023 г. дори стартираха официален TikTok профил, отбелязвайки 40-годишнината на последния си албум Synchronicity.

Публични търкания между членовете на групата не са нещо ново. През 2021 г. самият Стинг признава пред BBC, че е съжалявал за временното реформиране на The Police през 2007 г., като определя последвалото световно турне като „упражнение по носталгия“. Той не крие, че предпочита свободата и творческия контрол, които му дава самостоятелната работа.

Въпросът с авторските права придоби още по-голямо значение, след като през 2022 г. Стинг продаде целия си музикален каталог на Universal Music Group за близо 300 милиона долара, присъединявайки се към други легенди като Брус Спрингстийн, Боб Дилън и наследниците на Дейвид Боуи, които също реализираха многомилионни сделки с правата върху творчеството си.

Докато съдебната битка се разраства, интересът към The Police остава висок. През юни тази година Стинг изнесе грандиозен концерт на фестивала Isle of Wight, изпълнявайки вечните си хитове като „Message in a Bottle“, „An Englishman in New York“, „Walking on the Moon“ и „Fragile“ пред хиляди фенове.