Новини
Култура »
Китарата на Кевин Костнър засвири за първи път на концерт в България

Китарата на Кевин Костнър засвири за първи път на концерт в България

5 Септември, 2025 13:31 435 0

  • кевин костнър-
  • китара-
  • българия-
  • пловдив-
  • концерт

Китарата на холивудската звезда е придобита на благотворителен търг по време на филмовия фестивал в Кан

Китарата на Кевин Костнър засвири за първи път на концерт в България - 1
Снимки: Есенен салон на изкуствата
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

С голям концерт под звездите на Античния театър в Пловдив бе поставено началото на 21-вото издание на Есенния салон на изкуствата – най-мащабното културно събитие в града, което ежегодно обединява различни жанрове от изкуството в продължение на три месеца. Началото беше дадено с проекта „Музикария“ на виртуозния акордеонист Калоян Куманов, който съчета класика, рок-опера, фолклор, фънк, поп и прогресив рок в една впечатляваща музикална симфония.

Акцент в програмата бе специално изпълнение с китарата на холивудската легенда Кевин Костнър – музикален инструмент, който за първи път прозвуча пред българска публика.

Китарата на Кевин Костнър засвири за първи път на концерт в България

Китарата е придобита на благотворителен търг по време на филмовия фестивал в Кан тази пролет от бизнесдамата Елена Кристиано, собственик и управител на козметичната компания Christian of Roma Group и спонсор на събитието в Пловдив. С присъствието си на концерта тя отдаде почит към изкуството и каузата, с която е свързана тази уникална придобивка.

Инструментът е символ на благотворителната вечер в Кан, посветена на уязвими деца, в която Елена Кристиано участва активно. Именно там тя наддаде за китарата на Костнър, след като лично се срещна с него по време на кинофестивала във Венеция през есента на 2024 г. Изпълнението в Пловдив постави нов живот на инструмента – този път като част от българска културна сцена.

Китарата на Кевин Костнър засвири за първи път на концерт в България

„Щастлива съм, че един предмет със символична стойност и благотворителна кауза като китарата на Кевин Костнър намери своето ново място именно на сцена в България, сред изкуство и публика, която го цени и преживява с цялото си сърце,“ сподели Елена Кристиано след концерта.

Елена е сред хората, които не само вярват в благотворителността, но и в изкуството като носител на послания и промяна. Нейната подкрепа към Калоян Куманов не е случайна – двамата споделят общо виждане за значението на музиката като културен мост и вдъхновение, а самата тя харесва творчеството на Калоян.

Културният сезон в Пловдив стартира със силно послание за свързаност между световното и българското изкуство, между хуманитарните каузи и силата на музиката. Благодарение на ангажираността на Елена Кристиано, която пренася духа на благотворителността от Кан до Античния театър, вечерта се превърна в истинско празненство на изкуството и съпричастността.

Китарата на Кевин Костнър засвири за първи път на концерт в България


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ