Реал Мадрид има нов старши треньор

Чаби Алонсо си тръгна

Внезапна промяна разтърси футболната общественост в Мадрид! Легендарният Чаби Алонсо вече не е начело на "белия балет", след като клубът официално обяви раздялата с него по взаимно съгласие. На негово място застава друг добре познат на феновете на Реал – Алваро Арбелоа, който до момента ръководеше втория тим, Кастия.

В специално изявление от "кралския клуб" изразиха благодарност към Алонсо за отдадеността и професионализма, които демонстрира през времето си като треньор на първия отбор. Ръководството подчерта, че Чаби завинаги ще остане част от историята на Реал Мадрид, носейки със себе си обичта и уважението на милионите привърженици по света. "Вратите на клуба винаги ще бъдат отворени за него", гласи още официалното съобщение.

Без да губят време, "лос бланкос" обявиха и името на новия наставник – Алваро Арбелоа. Бившият защитник на Реал Мадрид и испанския национален отбор се изкачва до най-високото стъпало, след като успешно води различни формации в академията на клуба от 2020 година насам. Под негово ръководство младежките отбори на Реал постигнаха впечатляващи успехи, включително требъл с Хувенил А през сезон 2022/23 и шампионска титла през 2024/25.

Арбелоа не е непознат за големите футболни сцени. Като играч той изигра 238 мача с екипа на Реал Мадрид между 2009 и 2016 година, печелейки осем престижни трофея – сред които две купи от Шампионската лига, Световно клубно първенство, Суперкупа на УЕФА, титла от Ла Лига, две Купи на краля и Суперкупа на Испания. С националния отбор на Испания Арбелоа също остави ярка следа, като стана световен шампион през 2010 г. и двукратен европейски първенец (2008, 2012), записвайки 56 мача за "Ла Роха".

С назначаването на Арбелоа, Реал Мадрид залага на приемственост и клубна философия, доверявайки се на човек, който познава отлично ценностите и традициите на "белите".


  • 1 Бял

    3 1 Отговор
    Най-после! Честито на всички фенове! Дано Арбелоа спаси сезона!

    20:02 12.01.2026

  • 2 Някой

    3 0 Отговор
    Пълен идиотизъм. Треньор трябва да се напасне и да гради отбор. Навремето в началото и Алекс Фергюсън е бил пред уволнение. Чаби Алосно направи от Леверкузен (наричани Неверкузен - с префикс никога) отбор който предният сезон имаше 1 загуба - финала за ЛЕ. Дори да не спечели нищо през сезона, трябваше да го оставят и следващият да се види. Сега ако някой като Манчестър Юнайтед не опитат да го вземат, значи са идиоти.

    20:02 12.01.2026

  • 3 Барселона...

    2 0 Отговор
    ...винаги са били секта. Там освен големите пари са работили и върху фанатичното отдаване в играта. Спомнете си Пике и Пуйол в защита. Залагали са на проекти бройлер "от до", Меси, сега Ямал. Наложиха система преса тотал, която мачка по целия терен. Единствен отбор, който се пречкаше на тия фанатици, е Реал. От времето на Зизу и бай Карло. Реал в момента е опоскан, цялата му защита е в болницата, Рюдигер, Алаба, Милито, Дани Карвахал. За съжаление и Мбапе. Като фен жаля, само запознати могат да ме утешат трябва или не. Но Алонсо няма вина.

    20:04 12.01.2026

