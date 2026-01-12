Реал Мадрид има нов старши треньор

Внезапна промяна разтърси футболната общественост в Мадрид! Легендарният Чаби Алонсо вече не е начело на "белия балет", след като клубът официално обяви раздялата с него по взаимно съгласие. На негово място застава друг добре познат на феновете на Реал – Алваро Арбелоа, който до момента ръководеше втория тим, Кастия.

В специално изявление от "кралския клуб" изразиха благодарност към Алонсо за отдадеността и професионализма, които демонстрира през времето си като треньор на първия отбор. Ръководството подчерта, че Чаби завинаги ще остане част от историята на Реал Мадрид, носейки със себе си обичта и уважението на милионите привърженици по света. "Вратите на клуба винаги ще бъдат отворени за него", гласи още официалното съобщение.

Без да губят време, "лос бланкос" обявиха и името на новия наставник – Алваро Арбелоа. Бившият защитник на Реал Мадрид и испанския национален отбор се изкачва до най-високото стъпало, след като успешно води различни формации в академията на клуба от 2020 година насам. Под негово ръководство младежките отбори на Реал постигнаха впечатляващи успехи, включително требъл с Хувенил А през сезон 2022/23 и шампионска титла през 2024/25.

Арбелоа не е непознат за големите футболни сцени. Като играч той изигра 238 мача с екипа на Реал Мадрид между 2009 и 2016 година, печелейки осем престижни трофея – сред които две купи от Шампионската лига, Световно клубно първенство, Суперкупа на УЕФА, титла от Ла Лига, две Купи на краля и Суперкупа на Испания. С националния отбор на Испания Арбелоа също остави ярка следа, като стана световен шампион през 2010 г. и двукратен европейски първенец (2008, 2012), записвайки 56 мача за "Ла Роха".

С назначаването на Арбелоа, Реал Мадрид залага на приемственост и клубна философия, доверявайки се на човек, който познава отлично ценностите и традициите на "белите".