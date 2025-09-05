Шеф в БФС: Благодаря на фантастичната публика, момчетата се раздадоха максимално

Броени часове след старта на световните квалификации и мача с Испания, загубен с 0:3, Техническият директор на БФС Кирил Котев сподели своето мнение специално за Gong.bg.

“Видяхте, че се изправихме срещу един от най-силните отбори в света. Момчетата направиха абсолютно всичко по силите си. Това са най-добре подготвените ни играчи към днешна дата. Искам да изкажа специални благодарности към фантастичната публика - тези 40 000, които дойдоха на мача и подкрепиха отбора”, заяви Котев.

Той призна, че отсъствието на капитана Кирил Десподов е дало своето отражение, и допълни, че се надява в следващите мачове България да покаже малко по-агресивно лице.

“Няма как липсата на капитана Десподов да не се отрази на отбора. Всички ние му пожелаваме бързо възстановяване и се надяваме да е с нас за следващите мачове през октомври. В тях пък ми се ще да видя и едно малко по-агресивно лице на България”, допълни Техническият директор на БФС.

Котев похвали и дебютантите Емил Ценов и Росен Божинов. “Две млади момчета, които се раздадоха максимално. Това е пътят пред нас в следващите месеци - да интегрираме играчи от младежката селекция в мъжкия отбор”, завърши Котев.