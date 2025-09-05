Новини
Спорт »
Световен футбол »
Шеф в БФС: Благодаря на фантастичната публика, момчетата се раздадоха максимално

5 Септември, 2025 12:30 370 7

  • кирил котев-
  • футбол-
  • национален отбор-
  • българия-
  • испания

Видяхте, че се изправихме срещу един от най-силните отбори в света

Шеф в БФС: Благодаря на фантастичната публика, момчетата се раздадоха максимално - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Броени часове след старта на световните квалификации и мача с Испания, загубен с 0:3, Техническият директор на БФС Кирил Котев сподели своето мнение специално за Gong.bg.

“Видяхте, че се изправихме срещу един от най-силните отбори в света. Момчетата направиха абсолютно всичко по силите си. Това са най-добре подготвените ни играчи към днешна дата. Искам да изкажа специални благодарности към фантастичната публика - тези 40 000, които дойдоха на мача и подкрепиха отбора”, заяви Котев.

Той призна, че отсъствието на капитана Кирил Десподов е дало своето отражение, и допълни, че се надява в следващите мачове България да покаже малко по-агресивно лице.

“Няма как липсата на капитана Десподов да не се отрази на отбора. Всички ние му пожелаваме бързо възстановяване и се надяваме да е с нас за следващите мачове през октомври. В тях пък ми се ще да видя и едно малко по-агресивно лице на България”, допълни Техническият директор на БФС.

Котев похвали и дебютантите Емил Ценов и Росен Божинов. “Две млади момчета, които се раздадоха максимално. Това е пътят пред нас в следващите месеци - да интегрираме играчи от младежката селекция в мъжкия отбор”, завърши Котев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Роден в НРБ

    7 0 Отговор
    Муахаха смях, смях...

    12:33 05.09.2025

  • 3 Продължаваме напред

    7 0 Отговор
    Добре че испанските момчета не се "раздадоха максимално", че после трябваше БФС да обяви национален траур.

    Коментиран от #6

    12:35 05.09.2025

  • 4 Ужас

    4 0 Отговор
    Нашите татуирани селяни пак нищо те направиха, поне един гол да бяха вкарали.

    12:40 05.09.2025

  • 5 Смешник

    1 0 Отговор
    Евала на търпението на тая публика че издържа да гледа слабата продукция на националния отбор

    12:42 05.09.2025

  • 6 Територията

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Продължаваме напред":

    Ти гледали как се изказаха пияниците-Не било трагедия, че паднали!?!! Ама, всеки един от тях е прибрал по 20 бона, че е бил на терена. Само тук некадърниците ги хрантутят.

    12:45 05.09.2025

  • 7 Щом като се раздават падат с 3:0

    1 0 Отговор
    Какво ли ще стане ако почнат да се мотат
    С по 6 гола разлика ли ще падат

    12:49 05.09.2025

Новини по спортове:
