Треньорът на Испания призна, че Ямал и компания са били разочаровани от второто полувреме

Селекционерът на Испания Луис де Ла Фуенте разкри, че неговите играчи са били разочаровани от второто полувреме срещу България, тъй като не са успели да наградят над постигнатото до почивката.

“Ла Фурия Роха” водеше с три гола след края на първото полувреме, а през втората част видимо намали темпото. Удар на Микел Мерино срещна гредата, а Ламин Ямал също пропусна много изгодна ситуация да увеличи преднината на европейския шампион. Селекционерът предупреди, че очаква гостуването на Турция в неделя да бъде по-трудно.

“Ние сме ужасно взискателни, най-вече играчите са такива към себе си. Те бяха разстроени от второто полувреме.

Мачът срещу Турция ще бъде различен и се надявам да бъдем в добра форма. Този двубой ще бъде на малко по-високо ниво и ще изисква повече от нас. Трябва постоянно да се подобряваме и се опитваме да го правим. В неделя също ще бъде така. Това е сложен и комплексен месец. Много е важно да бъдем самокритични", заяви Де ла Фуенте.

Селекционерът добави, че Ламин Ямал трябва да бъде готов за двубоя в неделя, въпреки че е имал някои проблеми в гърба, заради които бе заменен през втората част от Хесус Родригес.