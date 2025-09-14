130-годишна жена от Узбекистан помита конкуренцията за вай-възрастен жив човек в света

Министерството на правосъдието на Узбекистан официално призна 130-годишната Хувайдо Умарова за най-възрастния жител на страната. Тя може да претендира и за титлата най-възрастен човек на Земята и да влезе в Книгата на рекордите на Гинес, съобщава пресслужбата на министерството.

Кампанията на Министерството на правосъдието, наречена „Нито един човек няма да остане без документи“, разкри, че Хувайдо Умарова, родена през 1895 г., не е притежавала документи.

„Въз основа на иска, подаден от Бувайдинския районен отдел на правосъдието, междурайонният граждански съд на град Коканд проведе изнесено заседание и официално установи факта на раждането на Хувайдо Умарова на 1 януари 1895 г. в Бувайдинския район“, се казва в съобщение, публикувано в Telegram канала на Министерството на правосъдието.

Хувайдо Умарова също се разглежда като кандидат за включване в Книгата на рекордите на Гинес като най-възрастния човек на планетата и работата в тази посока вече е започнала, добави пресслужбата.

В съобщението не се уточнява как е установена датата на раждане на Умарова.

През пролетта британката Етел Катъръм стана най-възрастния жив човек и отпразнува 116-ия си рожден ден.