"Не бих могла като тях" - Блогърка описа живота на жените в Узбекистан

Руска блогърка-пътешественичка посети Узбекистан и описа живота на местните жени с фразата „Възхищавам им се, но не мога да живея така“. Тя написа за това в личния си блог „Like Travel TRAVEL“ на платформата Zen.
Според авторката на статията, тя е посетила Ташкент, Бухара и Хива, както и истински узбекски села. Особеностите на живота на узбекските жени са я карали да се чувства неспокойна, призна рускинята. Например, жените там се женят рано - започвайки от 18 години. „Вчера си е играла с приятелите си, а днес вече е станала съпруга, домакиня и бъдеща майка“, обясни тя.
Освен това съвместният живот преди брака е забранен в Узбекистан, а висше образование може да се получи само ако съпругът плати за него.
„Оказва се, че наличието на образование и бъдещето на момичетата зависят пряко от съпруга: ако иска да плати за обучението им, те ще имат диплома. Ако не иска, пътят е затворен“, каза блогърката.
Тя преживяла истински културен шок, когато научила, че в селата къщите имат подове, направени от пръст, а кухнята е отвън. В същото време жените трябва да поддържат помещенията чисти и подредени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #4
16:18 12.09.2025
2 Неподписан
16:23 12.09.2025
3 Сатана Z
16:39 12.09.2025
4 Ха ХаХа
До коментар #1 от "1488":Българките живият най добре с обратни като теб
16:54 12.09.2025
5 Коко
Коментиран от #11
16:58 12.09.2025
6 Личен опит
Коментиран от #10, #12
16:59 12.09.2025
7 Елизабет цветанова
17:02 12.09.2025
8 Мисля
17:14 12.09.2025
9 салам камчия
17:19 12.09.2025
10 5151
До коментар #6 от "Личен опит":Па я ако знаех какво ще бъде, щях от хлапетата да направя мутри! Много са успешни дори сега в управлението на държавата.
17:22 12.09.2025
11 Така е
До коментар #5 от "Коко":Не само нашите, при рускините е тройно безхаберие
17:29 12.09.2025
12 Хахаха
До коментар #6 от "Личен опит":Или изобщо да не работи. Смях
17:30 12.09.2025
13 а защо да работи
17:32 12.09.2025