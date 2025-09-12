"Не бих могла като тях" - Блогърка описа живота на жените в Узбекистан

Руска блогърка-пътешественичка посети Узбекистан и описа живота на местните жени с фразата „Възхищавам им се, но не мога да живея така“. Тя написа за това в личния си блог „Like Travel TRAVEL“ на платформата Zen.

Според авторката на статията, тя е посетила Ташкент, Бухара и Хива, както и истински узбекски села. Особеностите на живота на узбекските жени са я карали да се чувства неспокойна, призна рускинята. Например, жените там се женят рано - започвайки от 18 години. „Вчера си е играла с приятелите си, а днес вече е станала съпруга, домакиня и бъдеща майка“, обясни тя.

Освен това съвместният живот преди брака е забранен в Узбекистан, а висше образование може да се получи само ако съпругът плати за него.

„Оказва се, че наличието на образование и бъдещето на момичетата зависят пряко от съпруга: ако иска да плати за обучението им, те ще имат диплома. Ако не иска, пътят е затворен“, каза блогърката.

Тя преживяла истински културен шок, когато научила, че в селата къщите имат подове, направени от пръст, а кухнята е отвън. В същото време жените трябва да поддържат помещенията чисти и подредени.