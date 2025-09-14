Лекари: Дезодорантите за гениталии са безсмислени, но и опасни

Професорът по анатомия в университета в Бристъл (Великобритания) Мишел Спиър и дерматологът Номан Мохамед оцениха безопасността на гениталните дезодоранти, пише The Guardian.
Експертите заявиха, че напоследък някои хора прилагат продукти против миризма не само в областта на подмишниците, но и върху цялото тяло, включително зоните под гърдите, корема и гениталиите. Според лекарите модата се разпространява бързо, така че все по-често се повдигат въпроси относно безопасността и ползите от подобни дезодоранти.
„Повечето хора не се нуждаят от тези продукти. Човешкото тяло е устроено да се поти. Като правило това е напълно нормално“, каза Спиър.
Тя обясни, че по кожата има два вида потни жлези. Първите отделят бистра течност без мирис, а вторите - по-вискозна пот, която при контакт с бактерии създава остра миризма. Спиър уточни, че тези миризливи потни жлези се намират главно в подмишниците и слабините. Тя обаче предупреди, че използването на обикновени антиперспиранти в гениталната област е опасно, тъй като веществата, които съдържат, са твърде агресивни за деликатната кожа на интимната зона.
В същото време, специални продукти за тяло с по-мек състав, според нея, няма да причинят вреда, но могат да маскират симптома на сериозно заболяване. „Ако човек се мие всеки ден и използва антиперспирант, но миризмата на тялото все още е налице, тогава това е причина да се подложи на преглед, а не да я крие с козметика“, каза тя.
Мохамед добави, че никакви дезодоранти не са необходими, тъй като те не се борят с миризмата на пот. Според него е по-ефективно да се нанася антиперспирант в областта на подмишниците преди лягане. Той нарече други трикове опит на компаниите да печелят пари от тревогите на хората.
