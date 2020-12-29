Пет години от смъртта на Пиер Карден

Навършиха се пет години от смъртта на френския дизайнер Пиер Карден.
Той издъхна на 29 декември 2020 г. на 98-годишна възраст в Американската болница в Ньой, западно от Париж.
Пиер Карден е френски моделиер от италиански произход и е едно от най-влиятелните и известни имена в историята на модата.
Той е създателят на прет-а-порте.
През 1960 г. нарушава традиционния подход към модата като изкуство предимно за жени и създава първата колекция за мъже. Има около 500 патента. Той е един от първите, който се обръща към джинсовите тъкани за създаване на младежка модна линия.
Легендарният Карден бе известен и с това, че преработи модната индустрия, като успешно лицензира името на марката си и се отличаваше с разумни бизнес ходове.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Аз40
Коментиран от #5
17:08 29.12.2020
3 778
Коментиран от #12
17:10 29.12.2020
4 Дано
Коментиран от #13
17:14 29.12.2020
5 Бил ГейТс
До коментар #2 от "Аз40":Пак ви е много 70 години. До 60 мак и после ставате рискови за новоизмислени вируси
Коментиран от #10
17:14 29.12.2020
6 Браво на дедото
18:07 29.12.2020
7 Роза
18:26 29.12.2020
8 Ичо
Коментиран от #9
19:28 29.12.2020
10 Охо Бохо
До коментар #5 от "Бил ГейТс":Не четеш ли? Най рискови от 50 до 59,от 40 до 49 и най накрая от 60 нагоре, ама това поколение не е яло банани, та затова, засега не могат да го изтребят.
19:47 29.12.2020
11 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
20:16 29.12.2020
12 Hellish
До коментар #3 от "778":Те в този бизнес май всичките са такива
20:30 29.12.2020
13 Само че
До коментар #4 от "Дано":За съжаление, няма наслдници!!!
Но последно гласеше, трима млади дизйнери за наследници....
21:16 29.12.2020
14 С уважение
21:33 29.12.2020
15 Stéphanie 🎲
Семейството се премества във Франция, където детето трябва да се сблъска с обиди поради статута си на имигрант. „Мръсните макарони“ му придават вкус на отмъщение: „Това ме амбицира“, признава той....
22:41 29.12.2020
16 Столюпиново
Коментиран от #20
00:04 30.12.2020
17 Моранди
Коментиран от #21
07:29 30.12.2020
18 Всички известни дизайнери
08:57 30.12.2020
19 Леворуков
09:10 30.12.2020
20 Stéphanie 🎲
До коментар #16 от "Столюпиново":Не знам какво развираш под скъп,има от 15€до 45€ Pierre Cardin .Не е кой знае какво като марка
10:14 30.12.2020
21 Stéphanie 🎲
До коментар #17 от "Моранди":Моранди кой го плюе бе ,той самият е с голямо самочуствие за него си.Това че е известен не означава голям дизайнер ти правиш ли разлика .Не е от клас като големите Диор,Шанел ,Ив Сен-Лоран....примерно .Аз лично нямам нищо негово в моята колекция от него .Christian Dior -е значим френски моден дизайнер, известен като основателя на една от най-големите модни къщи в света, носеща също така името му – Christian Dior.
10:25 30.12.2020
22 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #23
16:28 30.12.2020
23 Душица ✋😁верно ли бе
До коментар #22 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Хората живите вече ядоха сладко жито за него 😂Пича е покойник.
18:22 30.12.2020
24 даскала
14:40 31.12.2020
25 гуньо
16:56 31.12.2020