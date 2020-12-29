Пет години от смъртта на Пиер Карден

Навършиха се пет години от смъртта на френския дизайнер Пиер Карден.

Той издъхна на 29 декември 2020 г. на 98-годишна възраст в Американската болница в Ньой, западно от Париж.

Пиер Карден е френски моделиер от италиански произход и е едно от най-влиятелните и известни имена в историята на модата.

Той е създателят на прет-а-порте.

През 1960 г. нарушава традиционния подход към модата като изкуство предимно за жени и създава първата колекция за мъже. Има около 500 патента. Той е един от първите, който се обръща към джинсовите тъкани за създаване на младежка модна линия.

Легендарният Карден бе известен и с това, че преработи модната индустрия, като успешно лицензира името на марката си и се отличаваше с разумни бизнес ходове.