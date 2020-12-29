Новини
Пет години от смъртта на Пиер Карден

29 Декември, 2020

Пет години от смъртта на Пиер Карден

Модният дизайнер издъхна на 29 декември 2020 г.

Пет години от смъртта на Пиер Карден - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Навършиха се пет години от смъртта на френския дизайнер Пиер Карден.

Той издъхна на 29 декември 2020 г. на 98-годишна възраст в Американската болница в Ньой, западно от Париж.

Пиер Карден е френски моделиер от италиански произход и е едно от най-влиятелните и известни имена в историята на модата.

Той е създателят на прет-а-порте.

През 1960 г. нарушава традиционния подход към модата като изкуство предимно за жени и създава първата колекция за мъже. Има около 500 патента. Той е един от първите, който се обръща към джинсовите тъкани за създаване на младежка модна линия.

Легендарният Карден бе известен и с това, че преработи модната индустрия, като успешно лицензира името на марката си и се отличаваше с разумни бизнес ходове.


  1 Този коментар е премахнат от модератор.

  2 Аз40

    17 1 Отговор
    Дълго е живял, не като беден нашенец на 70 и нещо и капут.

    Коментиран от #5

    17:08 29.12.2020

  3 778

    9 4 Отговор
    Таланлив, работлив богат гей. Гаджето му починал 1993 г от СПИН....

    Коментиран от #12

    17:10 29.12.2020

  4 Дано

    1 2 Отговор
    Няма наркомани от наследниците му ако са на високи постове.....ама трудна работа..

    Коментиран от #13

    17:14 29.12.2020

  5 Бил ГейТс

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Аз40":

    Пак ви е много 70 години. До 60 мак и после ставате рискови за новоизмислени вируси

    Коментиран от #10

    17:14 29.12.2020

  6 Браво на дедото

    11 0 Отговор
    Че е доживял тези години и е оставил ярка следа!

    18:07 29.12.2020

  7 Роза

    15 3 Отговор
    Дай,Боже, на всекиго толкова години!Някои хора дори на половината от неговите години изглеждат грохнали!Но това е въпрос на наследствени гени и на начин на живот-дали е живял здравословно.Голямо значение има и това,че Карден е работил работа,която му е правела удоволствие и за която е имал талант и призвание.На снимката,която е публикувана,изглежда добър човек и положителна личност.Какъв е бил в действителност,знаят само тези,които са живели с него.Дано Бог успокои и приеме душата му!

    18:26 29.12.2020

  8 Ичо

    1 6 Отговор
    Е що е това претапорте що е измислил тоя дедин? Яде ли се, пие ли се?

    Коментиран от #9

    19:28 29.12.2020

  9 Този коментар е премахнат от модератор.

  10 Охо Бохо

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бил ГейТс":

    Не четеш ли? Най рискови от 50 до 59,от 40 до 49 и най накрая от 60 нагоре, ама това поколение не е яло банани, та затова, засега не могат да го изтребят.

    19:47 29.12.2020

  11 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    5 0 Отговор
    Никога истината не се вижда с очите....Най добър е живота на хората,които заспиват спокойно и се разхождат без гавази....

    20:16 29.12.2020

  12 Hellish

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "778":

    Те в този бизнес май всичките са такива

    20:30 29.12.2020

  13 Само че

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дано":

    За съжаление, няма наслдници!!!
    Но последно гласеше, трима млади дизйнери за наследници....

    21:16 29.12.2020

  14 С уважение

    7 0 Отговор
    Поклон , отиде си още един талантлив дизайнер, от поколение създало стил и класа .

    21:33 29.12.2020

  15 Stéphanie 🎲

    5 0 Отговор
    „Бях несъгласен, провокатор, авантюрист. Кристиан Диор искаше да направи рокли, които майка му би искала да носи, аз, исках да изследвам нови пътища, тези на космоса, науката, безкрайността. "😉 Италянец мир на праха му 🙏.Аз самият съм най-големият си успех. Аз съм дете от предградията, станах Пиер Карден ", каза той. Той никога не е имал скромния триумф, може би поради скромността на произхода си.Той е роден Пиетро Кардини през 1922 г. в семейство на селяни от Венеция.
Семейството се премества във Франция, където детето трябва да се сблъска с обиди поради статута си на имигрант. „Мръсните макарони" му придават вкус на отмъщение: „Това ме амбицира", признава той....
    Семейството се премества във Франция, където детето трябва да се сблъска с обиди поради статута си на имигрант. „Мръсните макарони“ му придават вкус на отмъщение: „Това ме амбицира“, признава той....

    22:41 29.12.2020

  16 Столюпиново

    1 0 Отговор
    Имам чадър Pierre Cardin. Разправят че бил скъп.

    Коментиран от #20

    00:04 30.12.2020

  17 Моранди

    3 2 Отговор
    Щом и за Пиер Карден се намират хора да плюят, значи положението е доста трагично. Освен да се възхищавам на такъв човек друго не мога да изпитвам.

    Коментиран от #21

    07:29 30.12.2020

  18 Всички известни дизайнери

    3 0 Отговор
    Дори и с обратна ориентация, имат място в световната мода и си заслужават уважението..!

    08:57 30.12.2020

  19 Леворуков

    1 0 Отговор
    Те май повечето стилисти са такива. Прочетете историята за градината на Мажорел в Маракеш - Мароко. А биографията на тоя Мажорел е много богата и пълна с контакти със стилисти и дизайнери.

    09:10 30.12.2020

  20 Stéphanie 🎲

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Столюпиново":

    Не знам какво развираш под скъп,има от 15€до 45€ Pierre Cardin .Не е кой знае какво като марка

    10:14 30.12.2020

  21 Stéphanie 🎲

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Моранди":

    Моранди кой го плюе бе ,той самият е с голямо самочуствие за него си.Това че е известен не означава голям дизайнер ти правиш ли разлика .Не е от клас като големите Диор,Шанел ,Ив Сен-Лоран....примерно .Аз лично нямам нищо негово в моята колекция от него .Christian Dior -е значим френски моден дизайнер, известен като основателя на една от най-големите модни къщи в света, носеща също така името му – Christian Dior.

    10:25 30.12.2020

  22 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    ДАНО СКОРО СЕ ОПРАВИ ЧОВЕКА

    Коментиран от #23

    16:28 30.12.2020

  23 Душица ✋😁верно ли бе

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Хората живите вече ядоха сладко жито за него 😂Пича е покойник.

    18:22 30.12.2020

  24 даскала

    0 0 Отговор
    98 г. почти столетник ! Централа е в 8-ми район на Париж . Сградата е доста голяма .

    14:40 31.12.2020

  25 гуньо

    0 0 Отговор
    Тоя го видяхме вече аз искам повече да видя англииската кралица и сорос да гушнат букета тия дърти крокодили.

    16:56 31.12.2020