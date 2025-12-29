Васил Терзиев: Тази година са обновени или изградени нови 156 764 кв. м тротоарни настилки

Тази година в София обновихме или изградихме нови 156 764 кв. м тротоарни настилки, а през декември възложихме още 70 500 кв. м, които ще бъдат изпълнени при подходящо време. Заедно с екипа и районните кметове работим целенасочено – там, където хората отдавна очакват нормални пешеходни настилки. Това обяви кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.
"Да създаваме по-сигурни и удобни пешеходни пространства за всички е приоритет на моето управление от самото начало. Затова в последните месеци работихме на пълни обороти, а през следващата година планираме да увеличим инвестициите", споделя още той.
Васил Терзиев добавя още: "През 2024 г. по програмата на общината обновихме над 193 хил. кв. м тротоари с инвестиции от 35,2 млн. лв. За сравнение – през 2023 г. те бяха 99 хил. кв. м с 16,7 млн. лв. През 2026 г. планираме и един от големите обекти – цялостна реконструкция на бул. „Христо Ботев“ с обновяване на всички тротоари".
По думите му с приоритет са тротоарите около детски градини, училища, здравни заведения, паркове, спирки и вътрешно-квартални пространства. "Когато инвестираме в тротоарите, не ремонтираме просто плочки – осигуряваме пешеходни пространства. Основните обекти са предложени от районните кметове и са съобразени с най-натоварените обществени трасета", пише още столичният кмет.
Продължаваме. Ще търсим още възможности за финансиране и разширяване на програмите, защото вярвам, че когато се грижим за ежедневното – от детските колички до токчетата – правим София по-хубав дом за всички нас, отбелязва Васил Терзиев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Терлик
13:29 29.12.2025
2 честен ционист
13:30 29.12.2025
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЗА ДА ТИ ДАДАТ ТЕ 40 ДЕКАРА ГОРА ЗА ФОТОВОЛТАИЦИ В КВАРТАЛ УСТОВО?
... ТАМ ЗА ЕЛЕВЪН ВЕНТЧЪРС МИ Е ДУМАТА :)
.....
ПАК МИРИШЕ НА БОКЛУК :)
13:30 29.12.2025
4 Трол
13:31 29.12.2025
5 АЛТРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ БЕТОН , С МАШИНИ , НЯМА ПЛОЧКИ ДА СЕ
ЧУПЯТ И ДА СЕ СМЕНЯТ ДО БЕЗКРАЙ :)
13:32 29.12.2025
6 Гледам
13:33 29.12.2025
7 Бою банкянски
13:34 29.12.2025
8 а кой ще ги чисти ве
Вятъра ви е погонал да се намаля купчините около казаните.
И кмета на ИЗГРЕВ МО,Е и това ще си го припише за заслуга.
За ветъра де
13:34 29.12.2025
9 Но не се метат
13:35 29.12.2025
10 Лев
Защо?
Защото по ремонтираната нова отсечка може да не се движат хора, но по улицата близо до тротоара се движат най-много коли, съответно повече хора ще видят и ще си кажат: "Ах, браво на кмета че прави нови тротоари"
Всичко е един прах в очите на хората и див, див популизъм.
13:36 29.12.2025
11 Гост
13:37 29.12.2025
12 Смеххх
13:41 29.12.2025
13 Директора👨✈️
13:44 29.12.2025
14 Добре е
13:45 29.12.2025
15 Директора👨✈️
13:46 29.12.2025