Васил Терзиев: Тази година са обновени или изградени нови 156 764 кв. м тротоарни настилки

Тази година в София обновихме или изградихме нови 156 764 кв. м тротоарни настилки, а през декември възложихме още 70 500 кв. м, които ще бъдат изпълнени при подходящо време. Заедно с екипа и районните кметове работим целенасочено – там, където хората отдавна очакват нормални пешеходни настилки. Това обяви кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

"Да създаваме по-сигурни и удобни пешеходни пространства за всички е приоритет на моето управление от самото начало. Затова в последните месеци работихме на пълни обороти, а през следващата година планираме да увеличим инвестициите", споделя още той.

Васил Терзиев добавя още: "През 2024 г. по програмата на общината обновихме над 193 хил. кв. м тротоари с инвестиции от 35,2 млн. лв. За сравнение – през 2023 г. те бяха 99 хил. кв. м с 16,7 млн. лв. През 2026 г. планираме и един от големите обекти – цялостна реконструкция на бул. „Христо Ботев“ с обновяване на всички тротоари".

По думите му с приоритет са тротоарите около детски градини, училища, здравни заведения, паркове, спирки и вътрешно-квартални пространства. "Когато инвестираме в тротоарите, не ремонтираме просто плочки – осигуряваме пешеходни пространства. Основните обекти са предложени от районните кметове и са съобразени с най-натоварените обществени трасета", пише още столичният кмет.

Продължаваме. Ще търсим още възможности за финансиране и разширяване на програмите, защото вярвам, че когато се грижим за ежедневното – от детските колички до токчетата – правим София по-хубав дом за всички нас, отбелязва Васил Терзиев.