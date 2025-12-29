Новини
Васил Терзиев: Тази година са обновени или изградени нови 156 764 кв. м тротоарни настилки

29 Декември, 2025 13:25 419 15

По думите му с приоритет са тротоарите около детски градини, училища, здравни заведения, паркове, спирки и вътрешно-квартални пространства

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази година в София обновихме или изградихме нови 156 764 кв. м тротоарни настилки, а през декември възложихме още 70 500 кв. м, които ще бъдат изпълнени при подходящо време. Заедно с екипа и районните кметове работим целенасочено – там, където хората отдавна очакват нормални пешеходни настилки. Това обяви кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

"Да създаваме по-сигурни и удобни пешеходни пространства за всички е приоритет на моето управление от самото начало. Затова в последните месеци работихме на пълни обороти, а през следващата година планираме да увеличим инвестициите", споделя още той.

Васил Терзиев добавя още: "През 2024 г. по програмата на общината обновихме над 193 хил. кв. м тротоари с инвестиции от 35,2 млн. лв. За сравнение – през 2023 г. те бяха 99 хил. кв. м с 16,7 млн. лв. През 2026 г. планираме и един от големите обекти – цялостна реконструкция на бул. „Христо Ботев“ с обновяване на всички тротоари".

По думите му с приоритет са тротоарите около детски градини, училища, здравни заведения, паркове, спирки и вътрешно-квартални пространства. "Когато инвестираме в тротоарите, не ремонтираме просто плочки – осигуряваме пешеходни пространства. Основните обекти са предложени от районните кметове и са съобразени с най-натоварените обществени трасета", пише още столичният кмет.

Продължаваме. Ще търсим още възможности за финансиране и разширяване на програмите, защото вярвам, че когато се грижим за ежедневното – от детските колички до токчетата – правим София по-хубав дом за всички нас, отбелязва Васил Терзиев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Терлик

    8 2 Отговор
    Таман ще паркираме на тях.

    13:29 29.12.2025

  • 2 честен ционист

    5 5 Отговор
    София все повече заприличва на западнал руски едномилионик от сорта на Самара и Саратов с тая разлика, че там м² асфальтового покрытия върви по 450 руб./м² , а Васко го е зиписал по EUR 50

    13:30 29.12.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    КМЕТЕ КАЖИ КАКВО ДАДЕ НА ПОМАЦИТЕ ОТ ГЕРБ СМОЛЯН
    .....
    ЗА ДА ТИ ДАДАТ ТЕ 40 ДЕКАРА ГОРА ЗА ФОТОВОЛТАИЦИ В КВАРТАЛ УСТОВО?
    ... ТАМ ЗА ЕЛЕВЪН ВЕНТЧЪРС МИ Е ДУМАТА :)
    .....
    ПАК МИРИШЕ НА БОКЛУК :)

    13:30 29.12.2025

  • 4 Трол

    6 1 Отговор
    Тъкмо навреме ги обновяват, за да може пешеходците да не се притесняват, когато заобикалят купчините с отпадъци.

    13:31 29.12.2025

  • 5 АЛТРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    В НОРМАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ СИ ЛЕЕМ ТРОТОАРИТЕ
    ОТ БЕТОН , С МАШИНИ , НЯМА ПЛОЧКИ ДА СЕ
    ЧУПЯТ И ДА СЕ СМЕНЯТ ДО БЕЗКРАЙ :)

    13:32 29.12.2025

  • 6 Гледам

    4 0 Отговор
    няма ме в приоритетите. Ами ще вадя плащането на данъците от моите приоритети.

    13:33 29.12.2025

  • 7 Бою банкянски

    4 4 Отговор
    И 500 000 км магистрали

    13:34 29.12.2025

  • 8 а кой ще ги чисти ве

    6 1 Отговор
    След вятъра от вчера столицата е осята от изоставения боклук .
    Вятъра ви е погонал да се намаля купчините около казаните.
    И кмета на ИЗГРЕВ МО,Е и това ще си го припише за заслуга.
    За ветъра де

    13:34 29.12.2025

  • 9 Но не се метат

    5 0 Отговор
    И училищата да си чистят тротоарите

    13:35 29.12.2025

  • 10 Лев

    5 0 Отговор
    див популизъм се носи в София с тези тротоари. В моя квартал направиха нов тротоар на отсечка, първо която беше най-малко за ремонт, второ по нея най-малко хора вървят, дори в половината отсечка въобще никой не я ползва, за разлика от други тротоари в квартала които са открай време за нови плочки.
    Защо?
    Защото по ремонтираната нова отсечка може да не се движат хора, но по улицата близо до тротоара се движат най-много коли, съответно повече хора ще видят и ще си кажат: "Ах, браво на кмета че прави нови тротоари"
    Всичко е един прах в очите на хората и див, див популизъм.

    13:36 29.12.2025

  • 11 Гост

    2 1 Отговор
    Ми къ, граждянете от Сливен и Ямбол не моат одът по пъто!

    13:37 29.12.2025

  • 12 Смеххх

    1 0 Отговор
    Кочина!

    13:41 29.12.2025

  • 13 Директора👨‍✈️

    0 1 Отговор
    Какво стана със зоните? Омръзна ни свинчо да управлява държавата!!!

    13:44 29.12.2025

  • 14 Добре е

    2 1 Отговор
    Новите тротоари, които Фандъкова и Бойко не направиха 20 години, може да изглеждат като нещо дребно, но повишават качеството на градската среда и съответно качеството на живот изобщо.

    13:45 29.12.2025

  • 15 Директора👨‍✈️

    1 0 Отговор
    Само се огледайте. София НИКОГА, ама НИКОГА не е била по-мръсна. Положението е потресаващо. Не говоря само за кофите. Вижте листата, които още не са събрани и гният и запушват шахтите, вижте пясъка, вижте дупките!!! Това е безбразие и срам. Веднага трябя който е отговорен да си подаде оставката. Града е ужасно мръсен. Улици, тротоари, въздух...

    13:46 29.12.2025

