Софи Маринова се ядоса на нагла измама с нейното лице и име (ВИДЕО)

29 Декември, 2025 13:41 365 3

За пореден път измамници продават "чудотворни лекарства" незаконно използвайки имената на знаменитости

Софи Маринова се ядоса на нагла измама с нейното лице и име (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софи Маринова побърза да отправи спешно предупреждение към своите фенове и всички потребители в социалните мрежи.

В специална публикация звездата алармира, че се разпространява фалшива реклама, в която незаконно се използват нейното име и образ.

"Никога не съм рекламирала хапчета, продукти за отслабване или каквото и да е свързано с отслабване," категорична е поп фолк звездата.

Става дума за измамна онлайн кампания, която се опитва да заблуди потребителите, използвайки популярността на Софка, за да рекламира съмнителни "продукти за отслабване".

Софи Маринова приканва всеки, който попадне на подобни публикации, незабавно да ги докладва и да не се доверява на фалшивите обещания.

"Моля, не поръчвайте такива продукти. Това е измама!", завършва тя видеото с призив.

Подобни схеми с фалшива реклама на "чудодейни" продукти често използват лица на известни личности без тяхното знание. Експертите съветват потребителите да бъдат внимателни и критични към съдържанието в интернет, особено когато става въпрос за здраве и лични данни.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пак

    3 1 Отговор
    Летяща кола кацна върху мантинела на входа на Свети Влас.
    Шофьора е пияна украинка

    13:42 29.12.2025

  • 2 🤣🤣🤣🤣🤣

    1 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    13:49 29.12.2025

  • 3 Сила

    2 0 Отговор
    Това лице ли е ...!??

    13:50 29.12.2025