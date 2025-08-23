Как психиката ни влияе върху шофирането и кога емоциите стават опасни на пътя

Може ли начинът, по който шофираме, да разкрие състоянието на психиката ни? И опасно ли е, когато емоциите „управляват“ автомобила вместо нас? Тези въпроси обсъдиха в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS психологът д-р Маргарита Бакрачева и бившият автомобилен състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев, цитиран от Нова.

„Скринингът на личностните характеристики както предварителен, така и текущ, може да има много добър ефект. Не говорим за една-единствена черта, а за комплекс от фактори - импулсивност, рисково поведение, тъмни и светли страни на характера. Те определят склонността към необмислени действия“, обясни д-р Бакрачева. Тя подчерта, че правилно проведените психотестове са ценен инструмент, но е важно да се прилагат периодично, за да отчитат промените в поведението.

Според Румен Дунев поведението на пътя често е отражение на социалния живот. „България е на последните места в ЕС по доходи. Хората често работят повече от една работа, бързат, за да наваксат, и това се пренася и на пътя. Натискът да се стигне бързо от точка А до точка Б е причина за много инциденти“, посочи експертът.

Той призова за по-строги мерки в обучението на шофьорите и предложи държавата да въведе допълнителни правила - ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили през почивните дни, забрана за изпреварване на тирове по двулентови пътища и повече информационни кампании.

По отношение на различните типове водачи Дунев отбеляза, че не само бързащите, но и твърде бавно движещите се автомобили създават напрежение и предпоставки за катастрофи. „Те блокират трафика и провокират по-експлозивни шофьори към рискови изпреварвания“, обясни той.

В заключение д-р Бакрачева подчерта, че психологията може да бъде ключ към намаляване на жертвите на пътя. „Когато сме зад волана, не мислим само за себе си. Важно е да предвиждаме и реакциите на другите. Психологическият профил е важен инструмент за превенция и може да спаси човешки животи“, заяви тя.