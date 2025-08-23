Новини
Любопитно »
Как психиката ни влияе върху шофирането и кога емоциите стават опасни на пътя

Как психиката ни влияе върху шофирането и кога емоциите стават опасни на пътя

23 Август, 2025 16:59 430 3

  • шофиране-
  • емоции-
  • психика-
  • опасни

Психолог и експерт по пътна безопасност обясняват защо поведението зад волана е огледало на характера ни и какво може да спаси животи

Как психиката ни влияе върху шофирането и кога емоциите стават опасни на пътя - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Може ли начинът, по който шофираме, да разкрие състоянието на психиката ни? И опасно ли е, когато емоциите „управляват“ автомобила вместо нас? Тези въпроси обсъдиха в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS психологът д-р Маргарита Бакрачева и бившият автомобилен състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев, цитиран от Нова.

„Скринингът на личностните характеристики както предварителен, така и текущ, може да има много добър ефект. Не говорим за една-единствена черта, а за комплекс от фактори - импулсивност, рисково поведение, тъмни и светли страни на характера. Те определят склонността към необмислени действия“, обясни д-р Бакрачева. Тя подчерта, че правилно проведените психотестове са ценен инструмент, но е важно да се прилагат периодично, за да отчитат промените в поведението.

Според Румен Дунев поведението на пътя често е отражение на социалния живот. „България е на последните места в ЕС по доходи. Хората често работят повече от една работа, бързат, за да наваксат, и това се пренася и на пътя. Натискът да се стигне бързо от точка А до точка Б е причина за много инциденти“, посочи експертът.

Той призова за по-строги мерки в обучението на шофьорите и предложи държавата да въведе допълнителни правила - ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили през почивните дни, забрана за изпреварване на тирове по двулентови пътища и повече информационни кампании.

По отношение на различните типове водачи Дунев отбеляза, че не само бързащите, но и твърде бавно движещите се автомобили създават напрежение и предпоставки за катастрофи. „Те блокират трафика и провокират по-експлозивни шофьори към рискови изпреварвания“, обясни той.

В заключение д-р Бакрачева подчерта, че психологията може да бъде ключ към намаляване на жертвите на пътя. „Когато сме зад волана, не мислим само за себе си. Важно е да предвиждаме и реакциите на другите. Психологическият профил е важен инструмент за превенция и може да спаси човешки животи“, заяви тя.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елизабет Цветанова кахъра

    0 0 Отговор
    Напълниха ми устата с брънза 🤣💯🤭🥳

    17:01 23.08.2025

  • 2 Пчела в купето

    0 0 Отговор
    Добре е и категория "B" да минават психо тест, както и IQ тест. Но, засега няма методи за елиминиране на цървулите и простаците, може би развитието на изкуствения интелект ще помогне.

    17:10 23.08.2025

  • 3 Аустрия

    1 0 Отговор
    Адреналинът...там е скрит ключът. Адреналин от жена до теб, музика или и двете заедно...това дори без пиене и друго..

    17:19 23.08.2025