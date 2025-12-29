Турските власти хванаха създателя на „Великолепният век“ с наркотици

Един от най-разпознаваемите турски филмови и телевизионни продуценти, Тимур Савджи, беше арестуван в рамките на широкообхватно разследване на прокуратурата в Истанбул, насочено срещу употребата и разпространението на наркотични вещества сред публични фигури от медийния и развлекателния сектор.

Заповедта за задържане е издадена като част от координирана операция, обхванала няколко турски провинции, сред които Истанбул, Мугла, Анталия и Адана. Разследването засяга журналисти, инфлуенсъри, бизнес лидери и представители на телевизионната и филмовата индустрия, като според официални данни броят на проверяваните лица надхвърля 20.

Савджи, който е изпълнителен директор и съосновател на TİMS&B Productions, е задържан по подозрение за престъпления по членове 190 и 191 от турския Наказателен кодекс. Прокуратурата го разследва за улесняване на употребата на наркотици чрез предоставяне на помещения или средства, предприемане на действия за прикриване на потребители, както и за покупка, притежание или лична употреба на наркотични и стимулиращи вещества.

След ареста продуцентът е бил отведен за съдебномедицински изследвания, включително вземане на биологични проби, което е стандартна процедура при подобни обвинения. Очаква се в следващите дни съдът да се произнесе дали той ще остане в ареста или ще бъде освободен под съдебен надзор, докато разследването продължава.

Името на Тимур Савджи е тясно свързано с международния пробив на турските телевизионни сериали. Най-популярният сред тях е историческата драма Великолепният век, посветена на управлението на султан Сюлейман I. Продукцията се излъчваше в десетки държави и беше гледана от милиони зрители, превръщайки се в един от символите на т.нар. „турска сериална вълна“.

Компанията на Савджи стои и зад редица други успешни заглавия, сред които „Имало едно време в Чукурова“, „Чучулигата“ и „Предателство“.

Разследването срещу Савджи се развива на фона на засилен обществен и институционален натиск за ограничаване на разпространението на наркотици сред публични личности в Турция. Според източници от прокуратурата действията срещу известни фигури целят не само наказателна отговорност, но и силен превантивен ефект.