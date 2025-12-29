След тежката инфекция Моника Валериева маха силикона и филърите

Бившата еротична моделка Моника Валериева заяви, че ще махне силиконовите импланти от гърдите си след преживения здравословен ужас от последните месеци.
След като бе застрашен животът ѝ заради наличието на опасна бактерия следствие от поставянето на гел в дупето ѝ, тя издаде, че възнамерява да се сбогува с всички чужди тела в организма си и по-специално – с изкуствения си бюст. В официалния си профил в Инстаграм тя сподели серия от снимки, запечатали настоящата ѝ визия.
“Сега изглеждам така, без странични пълнежи, които отдавна ме дразнеха. Исках да махам гръдните си импланти, но явно с причина първо изчезна изкуственото дупе. Сега ме е страх”, откровена е брюнетката, която по-рано сподели, че се е разминала на косъм от тежки последствия заради наличието на популярния гел за обем.
Моника Валериева е категорична, че този път ще се довери на изпитани специалисти, стига да се възстанови напълно от сегашната борба. Тя не пропусна да сподели, че лечението вече дава резултат. “След отрицателна микробиология днес съм се справила успешно с бактериите. Това е първото ми пътуване в чужбина, кратко, но сладко бизнес трипче със самолет... Нося с мен широкоспектърни антибиотици, обезболяващи и какво ли още не, страхът ми е взет... Иначе щом аз успях и вие ще успеете да избиете тези упорити бактерии”, пише Моника.
За празниците брюнетката се намира във Виена. Непосредствено преди посрещането на едни от най-чаканите дни в календара – Бъдни вечер и Рождество, Валериева си подари разходка във вълнуващия град, известен с красивите си базари, грандиозната украса и неповторимата коледна атмосфера.
10:35 29.12.2025
Коментиран от #8
10:38 29.12.2025
10:41 29.12.2025
10:41 29.12.2025
10:42 29.12.2025
Коментиран от #9
10:42 29.12.2025
10:42 29.12.2025
До коментар #2 от "ООрана държава":и за липсата на мозък. Празното пространството се изпълва с мемори пяна, тази с която пълнят матриците. Така няма да бушуват ветровете в главата.
10:43 29.12.2025
До коментар #6 от "кака мика":Там има боровазелин.
10:43 29.12.2025
10:43 29.12.2025
10:51 29.12.2025
10:57 29.12.2025
11:00 29.12.2025
11:04 29.12.2025
11:06 29.12.2025
11:09 29.12.2025
11:12 29.12.2025
11:14 29.12.2025
11:15 29.12.2025
11:17 29.12.2025
11:28 29.12.2025
11:40 29.12.2025