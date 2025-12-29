Новини
След тежката инфекция Моника Валериева маха силикона и филърите

29 Декември, 2025

  • моника валериева-
  • модел-
  • филъри-
  • силикон-
  • силиконови импланти-
  • гърди-
  • дупе

След преживения ужас с имплантите в дупето ѝ Моника е решила да се отърве от всички изкуствени пълнежи в тялото си

След тежката инфекция Моника Валериева маха силикона и филърите - 1
Снимка: Instragram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившата еротична моделка Моника Валериева заяви, че ще махне силиконовите импланти от гърдите си след преживения здравословен ужас от последните месеци.

След като бе застрашен животът ѝ заради наличието на опасна бактерия следствие от поставянето на гел в дупето ѝ, тя издаде, че възнамерява да се сбогува с всички чужди тела в организма си и по-специално – с изкуствения си бюст. В официалния си профил в Инстаграм тя сподели серия от снимки, запечатали настоящата ѝ визия.

“Сега изглеждам така, без странични пълнежи, които отдавна ме дразнеха. Исках да махам гръдните си импланти, но явно с причина първо изчезна изкуственото дупе. Сега ме е страх”, откровена е брюнетката, която по-рано сподели, че се е разминала на косъм от тежки последствия заради наличието на популярния гел за обем.

Моника Валериева е категорична, че този път ще се довери на изпитани специалисти, стига да се възстанови напълно от сегашната борба. Тя не пропусна да сподели, че лечението вече дава резултат. “След отрицателна микробиология днес съм се справила успешно с бактериите. Това е първото ми пътуване в чужбина, кратко, но сладко бизнес трипче със самолет... Нося с мен широкоспектърни антибиотици, обезболяващи и какво ли още не, страхът ми е взет... Иначе щом аз успях и вие ще успеете да избиете тези упорити бактерии”, пише Моника.

За празниците брюнетката се намира във Виена. Непосредствено преди посрещането на едни от най-чаканите дни в календара – Бъдни вечер и Рождество, Валериева си подари разходка във вълнуващия град, известен с красивите си базари, грандиозната украса и неповторимата коледна атмосфера.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    15 1 Отговор
    А мусака може ли да готви?

    10:35 29.12.2025

  • 2 ООрана държава

    34 0 Отговор
    Мозъка отдавна е премахнат

    Коментиран от #8

    10:38 29.12.2025

  • 3 Венеролог

    30 0 Отговор
    Тая каква инфекция е сама по себе си… 👀🙈

    10:41 29.12.2025

  • 4 Kaлпазанин

    26 0 Отговор
    Де да можеше да си напълните и мозъците с акъл

    10:41 29.12.2025

  • 5 Оня с каруцата с 400 коня

    26 0 Отговор
    Както е тръгнала може и на село да се върне 🤣

    10:42 29.12.2025

  • 6 кака мика

    16 0 Отговор
    а дали маха силикона от котето

    Коментиран от #9

    10:42 29.12.2025

  • 7 Освалдо Риос

    8 0 Отговор
    Да маха и лейкопласта.

    10:42 29.12.2025

  • 8 Има лек

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    и за липсата на мозък. Празното пространството се изпълва с мемори пяна, тази с която пълнят матриците. Така няма да бушуват ветровете в главата.

    10:43 29.12.2025

  • 9 писюн

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "кака мика":

    Там има боровазелин.

    10:43 29.12.2025

  • 10 Умирам от смех

    18 0 Отговор
    Вече само естествени пълнежи в дупето на Валерия

    10:43 29.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Само ненормален човек би се съгласил да

    12 0 Отговор
    мъкне допълнителни излишни килограми в ежедневието си!?

    10:51 29.12.2025

  • 13 Пенчо

    11 0 Отговор
    Имаше виц за мазохист, най обичал да се рита в камък, защото като му премине болката, се чувства супер.

    10:57 29.12.2025

  • 14 Фотографа

    20 0 Отговор
    Страхотни снимки...на чаши, чанти, вилици,тераси...ай ша ви и ...айката

    11:00 29.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Удри с лопатата

    14 0 Отговор
    Тая се е напълнила,като чувал на дядо Коледа

    11:04 29.12.2025

  • 17 Гост

    12 0 Отговор
    Това с кво друго е известно май с нищо.

    11:06 29.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ТИХ Труд

    3 0 Отговор
    От съобщението се разбира,че е имала 2 доста интензивни и тежки дни.

    11:09 29.12.2025

  • 20 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Пльок!.....

    11:12 29.12.2025

  • 21 Забрави да

    4 0 Отговор
    Спомене за бандата от Африка…работна среща проведена в шоколадовия цех 😎

    11:14 29.12.2025

  • 22 Не,че нещо,ама...

    11 0 Отговор
    Мечта за всеки строителен майстор.Кеф ти по нея материал...силикон по тялото, гипс по лицето, канап и мохер по косите, пластмаса на мигли и нокти, керамика по зъбите...

    11:15 29.12.2025

  • 23 Залежала стока

    9 0 Отговор
    Маха екстрите, ама тогава кой ще я купува

    11:17 29.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 5етко

    9 0 Отговор
    Естетичните хирурзи станаха милиардери от глупостта и свръх суетността на много най-вече жени. Всъщност финалните резултати винаги показват почти изцяло едно мнение...нещата станаха много зле.

    11:28 29.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ИВАН

    3 0 Отговор
    Слагат, махат, махат слагат .... и кой плаща масрафа.

    11:40 29.12.2025