Пьотр Нестеров шампион на сингъл и на двойки в Монастир

29 Декември, 2025 13:37 337 1

Надпреварата бе с награден фонд 15 хиляди долара

Пьотр Нестеров шампион на сингъл и на двойки в Монастир - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров триумфира с титлите на сингъл и на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под №3 българин победи във финала на сингъл №4 в схемата, Манас Дамне (Индия), с 6:1, 6:4. Срещата продължи час и 16 минути.

Така Нестеров спечели титлата с пет поредни победи и нито един загубен сет. Това е шеста титла за него на сингъл и втора през годината, след успеха на турнира в Букурещ през май.


Вчера Нестеров и Адам Нагуди (Тунис) победиха във финала на двойки италианците Стефано Папаньо и Фелипе Берини със 7:5, 6:7(4), 11:9. Нестеров завоюва девета титла на двойки в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF) и втора за 2025-а, след титлата в Клостерс (Швейцария) през юни.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хмхмхмх

    2 0 Отговор
    Тоя българин е руснак

    13:41 29.12.2025

