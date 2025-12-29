Пьотр Нестеров шампион на сингъл и на двойки в Монастир

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров триумфира с титлите на сингъл и на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под №3 българин победи във финала на сингъл №4 в схемата, Манас Дамне (Индия), с 6:1, 6:4. Срещата продължи час и 16 минути.

Така Нестеров спечели титлата с пет поредни победи и нито един загубен сет. Това е шеста титла за него на сингъл и втора през годината, след успеха на турнира в Букурещ през май.



Вчера Нестеров и Адам Нагуди (Тунис) победиха във финала на двойки италианците Стефано Папаньо и Фелипе Берини със 7:5, 6:7(4), 11:9. Нестеров завоюва девета титла на двойки в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF) и втора за 2025-а, след титлата в Клостерс (Швейцария) през юни.