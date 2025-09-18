Новини
„Приказки с мама“ – подкаст за живота и семейството, гледната точна на майката, психолога и дъщерята

18 Септември, 2025 15:44 375 0

Създаден от популярната влогърка и бъдеща майка на второ детенце – Джули Марули – и нейната майка Милена Ташкова

„Приказки с мама“ – подкаст за живота и семейството, гледната точна на майката, психолога и дъщерята - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Приказки с мама“ е подкаст, който събира поколения, опит и истини за живота. Създаден от популярната влогърка и бъдеща майка на второ детенце – Джули Марули – и нейната майка Милена Ташкова, утвърден психолог и психотерапевт с над 25 години професионален опит, подкастът се превърна в уютно пространство за споделени искрени разговори и практични съвети.

Във всеки епизод Милена и Джули засягат теми, които са част от ежедневието на всяко семейство – отношенията между партньори, възпитанието на децата, предизвикателствата на бременността, хилядите въпроси, неувереността, която обхваща младото семейство след раждането на детето, доверието и тайните, радостите и трудностите на родителството... Съчетавайки професионална експертиза, личен опит и искрени до болка истории, подкастът дава на слушателите мъдри и приложими насоки.

В най-новия епизод Милена посвещава писмо до своята дъщеря, изпълнено с истини, съвети и пожелания, което докосва Джули до сълзи.

Това е откровен и дълбок разговор за любовта между майка и дете, за силата на думите и личния пример и за това как честността може да лекува и сближава.

Подкастът е създаден за хората, които търсят повече яснота и подкрепа в теми като:

  • семейни отношения и доверие;
  • как да говорим с децата при трудни въпроси;
  • какво ни учат бременността и родителството;
  • как да изграждаме здрава връзка със себе си и близките.

„Приказки с мама“ може да откриете в YouTube канала @prikazkismama, както и в социалните мрежи Instagram и TikTok.

„Приказки с мама" може да откриете в YouTube канала @prikazkismama, както и в социалните мрежи Instagram и TikTok.

Това е подкаст, в който психологията среща живота, а всяка „приказка" е урок, споделен с любов, разбиране и професионализъм.


