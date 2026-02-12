Кампания събра над 1 милион долара за шестте деца и съпругата на Джеймс Ван Дер Бийк

Актьорът Джеймс Ван Дер Бийк е починал в сряда след продължителна и публична битка с колоректален рак. Заболяването е възпрепятствало професионалната му дейност, а разходите за лечение са натоварили сериозно бюджета на съпругата му Кимбърли и шестте им деца.

Малко след като новината за смъртта му стана публична, негови приятели организираха кампания в платформата GoFundMe с цел финансова подкрепа за семейството. По-малко от 24 часа след старта на инициативата събраната сума надхвърли 1 милион долара.

В обръщението към почитателите се посочва, че по време на боледуването семейството е било изправено не само пред емоционални изпитания, но и пред сериозни финансови затруднения в опитите си да осигури необходимите грижи за актьора. След загубата съпругата му и децата им са изправени пред несигурно бъдеще. Посочва се още, че средствата ще бъдат използвани за покриване на основни разходи за живот, сметки и образование на децата, както и за запазване на семейния дом.

По-рано в сряда над 2600 души бяха дарили близо 215 000 долара при първоначално обявена цел от 550 000 долара. По-късно през деня организаторите повишиха целевата сума на 1,3 милиона долара, като събраните средства надхвърлиха 1 милион.

През септември миналата година актьорският състав на сериала "Кръгът на Доусън" се събра в театър „Ричард Роджърс“ в Ню Йорк, за да прочете оригиналния пилотен сценарий и да събере средства в подкрепа на Ван Дер Бийк. Той първоначално е възнамерявал да присъства, но се е отказал поради внезапно стомашно неразположение. В обръщение чрез видеовръзка актьорът изрази съжаление, че не може да бъде на сцената и лично да благодари на публиката.

След смъртта му множество колеги и приятели от киноиндустрията отдадоха почит. Сред тях бе и неговата партньорка от сериала Бизи Филипс, която в публикация в социалните мрежи изрази съпричастност към семейството и близките му, определяйки Ван Дер Бийк като „един на милиард“, който ще липсва завинаги.