Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
След изгубената битка с рака: Световни звезди подкрепиха останалото без средства семейство на актьора Джеймс Ван дер Бийк

След изгубената битка с рака: Световни звезди подкрепиха останалото без средства семейство на актьора Джеймс Ван дер Бийк

14 Февруари, 2026 09:40 419 0

  • джеймс ван дер бийк-
  • семейство-
  • рак-
  • средства

Джеймс Ван дер Бийк почина на 11 февруари 2026 г. след тригодишна битка с колоректален рак

След изгубената битка с рака: Световни звезди подкрепиха останалото без средства семейство на актьора Джеймс Ван дер Бийк - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Според данни на GoFundMe, сметката за групово финансиране, открита за семейството на американския актьор Джеймс Ван дер Бийк, е надхвърлила 2 милиона долара само 24 часа след смъртта му.

Страницата е създадена от семейството, а съпругата на Ван дер Бийк, Кимбърли, е посочена като бенефициент. Даренията включват месечно плащане от 2500 долара от актрисата Зоуи Салдана. Режисьорът Стивън Спилбърг и съпругата му, актрисата Кейт Капшоу, също дариха 25 000 долара.

Ван дер Бийк се жени за съпругата си през 2010 г. и имат шест деца заедно: дъщери Оливия, Анабел, Емилия и Гуендолин, и синове Джошуа и Джереми. Според изявлението на GoFundMe, Кимбърли и децата са изправени пред несигурно бъдеще и даренията ще бъдат използвани за плащане на сметки.

„Цената на медицинските грижи на Джеймс и дългата му борба с рака оставиха семейството в нищета. Те полагат всички усилия да останат в дома си и да гарантират, че децата им ще продължат образованието си и ще запазят известна стабилност през това невероятно трудно време“, се казва на страницата за краудфъндинг.

Приживе семейство Ван дер Бийк вече са се обръщали към обществеността за финансова подкрепа. През 2025 г. Джеймс Ван дер Бийк се свърза с онлайн сайта за търгове Propstore, за да предложи на феновете възможността да закупят някои от най-ценните му сувенири.

Джеймс Ван дер Бийк почина на 11 февруари 2026 г. след тригодишна битка с колоректален рак.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ