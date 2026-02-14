След изгубената битка с рака: Световни звезди подкрепиха останалото без средства семейство на актьора Джеймс Ван дер Бийк

Според данни на GoFundMe, сметката за групово финансиране, открита за семейството на американския актьор Джеймс Ван дер Бийк, е надхвърлила 2 милиона долара само 24 часа след смъртта му.

Страницата е създадена от семейството, а съпругата на Ван дер Бийк, Кимбърли, е посочена като бенефициент. Даренията включват месечно плащане от 2500 долара от актрисата Зоуи Салдана. Режисьорът Стивън Спилбърг и съпругата му, актрисата Кейт Капшоу, също дариха 25 000 долара.

Ван дер Бийк се жени за съпругата си през 2010 г. и имат шест деца заедно: дъщери Оливия, Анабел, Емилия и Гуендолин, и синове Джошуа и Джереми. Според изявлението на GoFundMe, Кимбърли и децата са изправени пред несигурно бъдеще и даренията ще бъдат използвани за плащане на сметки.

„Цената на медицинските грижи на Джеймс и дългата му борба с рака оставиха семейството в нищета. Те полагат всички усилия да останат в дома си и да гарантират, че децата им ще продължат образованието си и ще запазят известна стабилност през това невероятно трудно време“, се казва на страницата за краудфъндинг.

Приживе семейство Ван дер Бийк вече са се обръщали към обществеността за финансова подкрепа. През 2025 г. Джеймс Ван дер Бийк се свърза с онлайн сайта за търгове Propstore, за да предложи на феновете възможността да закупят някои от най-ценните му сувенири.

Джеймс Ван дер Бийк почина на 11 февруари 2026 г. след тригодишна битка с колоректален рак.