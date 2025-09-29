Новини
Филип Буков подлуди фенките си със СНИМКИ с бебе

29 Септември, 2025 14:59 958 4

Актьорът шеговито предложи услугите си на детегледач

Филип Буков подлуди фенките си със СНИМКИ с бебе - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актьорът Филип Буков отново развесели последователите си в социалните мрежи, но този път предизвика и куп любопитни реакции от най-личен характер. Причината беше изумителна - актьорът публикува свои снимки със сладко бебе от плажа във Варна и отприщи вълна от остроумни коментари и реакции във виртуалното пространство.

"Предлагам почасово гледане на деца", написа Буков с типичното си чувство за хумор към бебешките снимки.

Феновете и последователи побързаха да се пошегуват, че с подобна оферта актьорът няма да остане без работа, а други дори отбелязаха, че ролята на татко явно много му отива. Кандидатки за майка пък има десетки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Маца трудната

    7 2 Отговор
    Много ми е изкуствен тоя. Млад мъж пък изглежда като пластмасов манекен за дрехи на витрина. Усмивката му и тя такава. Жалко.

    15:12 29.09.2025

  • 2 Ивка Бейби

    5 2 Отговор
    Дубре.

    15:12 29.09.2025

  • 3 Стас

    3 0 Отговор
    Предлагам кандидатки за майки почасово да ме гледат на принципа за деца.

    15:13 29.09.2025

  • 4 Успокойте фенките

    1 0 Отговор
    Този е небинарен
    Няма да има деца

    15:32 29.09.2025