Филип Буков подлуди фенките си със СНИМКИ с бебе

Актьорът Филип Буков отново развесели последователите си в социалните мрежи, но този път предизвика и куп любопитни реакции от най-личен характер. Причината беше изумителна - актьорът публикува свои снимки със сладко бебе от плажа във Варна и отприщи вълна от остроумни коментари и реакции във виртуалното пространство.

"Предлагам почасово гледане на деца", написа Буков с типичното си чувство за хумор към бебешките снимки.

Феновете и последователи побързаха да се пошегуват, че с подобна оферта актьорът няма да остане без работа, а други дори отбелязаха, че ролята на татко явно много му отива. Кандидатки за майка пък има десетки.