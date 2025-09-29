Филип Буков подлуди фенките си със СНИМКИ с бебе

Актьорът Филип Буков отново развесели последователите си в социалните мрежи, но този път предизвика и куп любопитни реакции от най-личен характер. Причината беше изумителна - актьорът публикува свои снимки със сладко бебе от плажа във Варна и отприщи вълна от остроумни коментари и реакции във виртуалното пространство.
"Предлагам почасово гледане на деца", написа Буков с типичното си чувство за хумор към бебешките снимки.
Феновете и последователи побързаха да се пошегуват, че с подобна оферта актьорът няма да остане без работа, а други дори отбелязаха, че ролята на татко явно много му отива. Кандидатки за майка пък има десетки.
4 Успокойте фенките
Няма да има деца
15:32 29.09.2025