Мел Гибсън бе провъзгласен за кадемлия на Рома

29 Септември, 2025 12:59 312 0

69-годишният австралийско-американски актьор, режисьор, сценарист и продуцент беше на трибуните с шал на "вълците"

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мел Гибсън бе провъзгласен за кадемлия на Рома след победата с 2:0 над Верона в мач от петия кръг на Серия А. 69-годишният австралийско-американски актьор, режисьор, сценарист и продуцент беше на трибуните с шал на "вълците".

„Прекрасно бе да видя Мел Гибсън на нашия стадион. За хората от моето поколение той е идол. Донесе ни късмет, ще го каним често“, каза старши треньорът на Рома - Джан Пиеро Гасперини.

Гибсън е най-известен с ролите си във франчайзите „Лудият Макс“ и „Смъртоносно оръжие“, както и във филмите „Смело сърце“, „Патриотът“ и „Какво искат жените“. Той печели две награди „Оскар“ и награда „Златен глобус“ (1996) за режисурата на историческата драма „Смело сърце“. През 2017 г. е номиниран за „Оскар“ и „Златен глобус“ за режисурата на военната драма „Hacksaw Ridge“.


