Селин Дион с ново начинание - стана ТикТокърка (ВИДЕО)

6 Януари, 2026 16:31 657 1

Музикалната легенда се присъедини към социалната мрежа по настояване на децата ѝ

Снимка: БГНЕС/ EPA
Суперзвездата Селин Дион официално обяви по-активното си присъствие в TikTok с поредица от самоиронични видеа, публикувани в понеделник, 5 януари. В едно от тях 57-годишната изпълнителка се представя с усмивка пред градски силует, облечена в черна блуза с надпис „Celine“, и с чувство за хумор отбелязва: „Казвам се Селин. На колко години съм? Имам деца“, преди да добави, че именно те са я насърчили да се включи в платформата.

В друг клип Дион шеговито коментира новото си дигитално начинание, като признава, че думата TikTok вече ѝ е позната, а присъствието ѝ там я кара да се чувства „внезапно готина“. „TikTok, ето ме. Чао“, завършва тя видеото, което бързо събра стотици хиляди реакции.

@celinedion

They told me, “Celine, it’s time…” I asked, “Time for what?” Turns out…something completely new. My team then said they’d handle everything, handed me back my phone, and then quietly disappeared. So here I am, learning how this TikTok world works…one video at a time! Thank you for being here, I’m glad we’re here together. - Celine xx…

♬ original sound - Celine Dion

Певицата не крие, че тепърва се ориентира в спецификите на платформата. В описанието към публикациите си Дион разказва как екипът ѝ е предложил „време за нещо ново“, поел е техническата част и я е оставил сама да открива света на TikTok „видео по видео“. Тя благодари на последователите си за подкрепата и подчертава, че се радва на новата форма на общуване с публиката.

Макар видеата да създават усещане за дебют, профилът на Селин Дион в TikTok съществува от известно време, но тя е решила да вземе нещата в свои ръце с настъпването на 2026 г. Това е част от по-широкото ѝ завръщане в публичното пространство и социалните мрежи през последните месеци.

На Нова година изпълнителката отправи и емоционално послание към феновете си, в което им пожела здраве, спокойствие и радост от малките моменти. „Надявам се тази година да ви донесе смях, сила в трудните дни и щастие в споделените спомени с хората, които обичате“, написа тя.


