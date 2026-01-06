Селин Дион с ново начинание - стана ТикТокърка (ВИДЕО)

Суперзвездата Селин Дион официално обяви по-активното си присъствие в TikTok с поредица от самоиронични видеа, публикувани в понеделник, 5 януари. В едно от тях 57-годишната изпълнителка се представя с усмивка пред градски силует, облечена в черна блуза с надпис „Celine“, и с чувство за хумор отбелязва: „Казвам се Селин. На колко години съм? Имам деца“, преди да добави, че именно те са я насърчили да се включи в платформата.

В друг клип Дион шеговито коментира новото си дигитално начинание, като признава, че думата TikTok вече ѝ е позната, а присъствието ѝ там я кара да се чувства „внезапно готина“. „TikTok, ето ме. Чао“, завършва тя видеото, което бързо събра стотици хиляди реакции.

Певицата не крие, че тепърва се ориентира в спецификите на платформата. В описанието към публикациите си Дион разказва как екипът ѝ е предложил „време за нещо ново“, поел е техническата част и я е оставил сама да открива света на TikTok „видео по видео“. Тя благодари на последователите си за подкрепата и подчертава, че се радва на новата форма на общуване с публиката.

Макар видеата да създават усещане за дебют, профилът на Селин Дион в TikTok съществува от известно време, но тя е решила да вземе нещата в свои ръце с настъпването на 2026 г. Това е част от по-широкото ѝ завръщане в публичното пространство и социалните мрежи през последните месеци.

На Нова година изпълнителката отправи и емоционално послание към феновете си, в което им пожела здраве, спокойствие и радост от малките моменти. „Надявам се тази година да ви донесе смях, сила в трудните дни и щастие в споделените спомени с хората, които обичате“, написа тя.