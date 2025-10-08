Водещият Светослав Иванов избяга със съпругата си в Рим (СНИМКИ)

Светослав Иванов и съпругата му Вяра избягаха в Рим за романтичен уикенд под италианското слънце, пише marica.bg.
Водещият на предаването „120 минути“ по bTV, Светослав Иванов, си подари няколко дни далеч от ефира, за да презареди в компанията на любимата си Вяра Иванова. Двамата се наслаждават на топлото римско слънце, на ароматно кафе край Пиаца Навона и на дълги разходки из тесните улички на Вечния град.
В социалните мрежи двойката сподели серия от романтични кадри, на които личат усмивки, прегръдки и истинска хармония.
„Нашето време“ – написаха лаконично под снимките, заснети пред Колизеума и Фонтана ди Треви.
По думите на техни приятели, Светослав и Вяра са успели да откъснат напълно от напрежението на телевизионното ежедневие и да се насладят на заслужен релакс с много италианска храна, вино и вдъхновение.
1 Сичкото
Коментиран от #8
11:20 08.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #13
11:22 08.10.2025
3 456
11:23 08.10.2025
4 Трол
Коментиран от #5
11:24 08.10.2025
5 456
До коментар #4 от "Трол":Сериозно, ром ли е? Не го гледам това предаване и нямам представа кой е и какъв е. Но е неугледен и антипатичен
Коментиран от #15
11:26 08.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Националист
Коментиран от #9, #10
11:33 08.10.2025
8 Вълк
До коментар #1 от "Сичкото":Всичко знаеш ти , от първа ръка🖕
Коментиран от #20
11:35 08.10.2025
9 456
До коментар #7 от "Националист":Защото там няма да го пуснат. То ако можеше ей така всеки да отиде...
11:37 08.10.2025
10 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #7 от "Националист":Федалчета и сорофчета не са добре приети в Москва .
Рим е за всекакви вносни бг римляни.
11:42 08.10.2025
11 Без ТВ от 6 години
11:45 08.10.2025
12 зрител
11:46 08.10.2025
13 Вервам ти
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Вероятно си го ,,гонил" с големият черпак от кухнята на ,,твоето заведение":)))
11:47 08.10.2025
14 Бг гражданин
11:47 08.10.2025
15 зрител
До коментар #5 от "456":ако го чуете, още по-антипатичен ще ви ставе !
11:47 08.10.2025
16 Сандо
11:49 08.10.2025
17 1111
11:51 08.10.2025
18 Гост
11:51 08.10.2025
19 Грозев е еничарин
Коментиран от #21
11:55 08.10.2025
20 Защото
До коментар #8 от "Вълк":Обичам вълчицата.
11:58 08.10.2025
21 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #19 от "Грозев е еничарин":Финансово е красив.
11:58 08.10.2025