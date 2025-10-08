Водещият Светослав Иванов избяга със съпругата си в Рим (СНИМКИ)

Светослав Иванов и съпругата му Вяра избягаха в Рим за романтичен уикенд под италианското слънце, пише marica.bg.

Водещият на предаването „120 минути“ по bTV, Светослав Иванов, си подари няколко дни далеч от ефира, за да презареди в компанията на любимата си Вяра Иванова. Двамата се наслаждават на топлото римско слънце, на ароматно кафе край Пиаца Навона и на дълги разходки из тесните улички на Вечния град.

В социалните мрежи двойката сподели серия от романтични кадри, на които личат усмивки, прегръдки и истинска хармония.

„Нашето време“ – написаха лаконично под снимките, заснети пред Колизеума и Фонтана ди Треви.

По думите на техни приятели, Светослав и Вяра са успели да откъснат напълно от напрежението на телевизионното ежедневие и да се насладят на заслужен релакс с много италианска храна, вино и вдъхновение.