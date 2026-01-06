Никол Шерцингер разтопи мрежата с плажни СНИМКИ от Малдивите

Поп звездата Никол Шерцингер разпали страстите на мъжката част от аудиторията си през уикенда, след като публикува серия от снимки от почивката си на Малдивите, където е заедно с годеника си Том Евънс.

47-годишната изпълнителка сподели кадри от слънчевата си ваканция, на които позира на плажа в бледо син бански костюм, както и видео от тренировка по муай тай, демонстрирайки спортната си форма. В отделен клип Евънс също се появява, като не отстъпва на половинката си по физическа форма.

В описанието към публикациите Никол Шерцингер отправи пожелания за новата 2026 година и отбеляза, че започва годината с усвояване на нови умения, включително тренировки по муай тай.

Към публикацията тя се шегува и с предстоящата сватба на двойката. Том Евънс, бивш ръгби състезател, предложи брак на Шерцингер през юли 2023 г. по време на почивка в Португалия. Въпреки това певицата нееднократно е давала да се разбере, че двамата не бързат с брачната церемония.

В скорошно видео, споделено от нея, двамата с Евънс с чувство за хумор отговарят на въпроси кога ще се оженят, като кадрите са заснети отново на плажа. По-рано Шерцингер заяви в интервю за американско радио, че планира да се омъжи след приключването на ангажиментите си с мюзикъла „Sunset Boulevard“ на Бродуей, в който участва до 2025 г.

Никол Шерцингер и Том Евънс се запознават през 2019 г. по време на участието му в телевизионното шоу „X Factor: Celebrity“, където тя е част от журито. Оттогава двамата поддържат стабилна връзка, като често споделят общи моменти от професионалния и личния си живот.