Никол Шерцингер разтопи мрежата с плажни СНИМКИ от Малдивите

6 Януари, 2026 17:28 853 7

  • никол шерцингер-
  • том еванс-
  • певица-
  • малдивите-
  • почивка

На кадрите певицата демонстрира перфектната си фигура по оскъдни бански

Никол Шерцингер разтопи мрежата с плажни СНИМКИ от Малдивите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Поп звездата Никол Шерцингер разпали страстите на мъжката част от аудиторията си през уикенда, след като публикува серия от снимки от почивката си на Малдивите, където е заедно с годеника си Том Евънс.

47-годишната изпълнителка сподели кадри от слънчевата си ваканция, на които позира на плажа в бледо син бански костюм, както и видео от тренировка по муай тай, демонстрирайки спортната си форма. В отделен клип Евънс също се появява, като не отстъпва на половинката си по физическа форма.

В описанието към публикациите Никол Шерцингер отправи пожелания за новата 2026 година и отбеляза, че започва годината с усвояване на нови умения, включително тренировки по муай тай.

Към публикацията тя се шегува и с предстоящата сватба на двойката. Том Евънс, бивш ръгби състезател, предложи брак на Шерцингер през юли 2023 г. по време на почивка в Португалия. Въпреки това певицата нееднократно е давала да се разбере, че двамата не бързат с брачната церемония.

В скорошно видео, споделено от нея, двамата с Евънс с чувство за хумор отговарят на въпроси кога ще се оженят, като кадрите са заснети отново на плажа. По-рано Шерцингер заяви в интервю за американско радио, че планира да се омъжи след приключването на ангажиментите си с мюзикъла „Sunset Boulevard“ на Бродуей, в който участва до 2025 г.

Никол Шерцингер и Том Евънс се запознават през 2019 г. по време на участието му в телевизионното шоу „X Factor: Celebrity“, където тя е част от журито. Оттогава двамата поддържат стабилна връзка, като често споделят общи моменти от професионалния и личния си живот.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мацето

    4 1 Отговор
    Е била проститутка, сигурно ги умее нещата?

    17:31 06.01.2026

  • 2 ван мaaмy

    4 2 Отговор
    Туй нЯщо, ни мЯза на нищо.

    17:34 06.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тихомиреее

    1 0 Отговор
    Лъскай 6астуна

    17:55 06.01.2026

  • 6 Пешо

    0 0 Отговор
    Обичам старите мръсници

    17:55 06.01.2026

  • 7 Григор Димитров официално

    1 0 Отговор
    Дава от3ад, к0ректна и с терен

    17:56 06.01.2026