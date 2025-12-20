Прочутият Фонтан ди Треви в Рим става платен за туристи

-
Овен
-
Телец
-
Близнаци
-
Рак
-
Лъв
-
Дева
-
Везни
-
Скорпион
-
Стрелец
-
Козирог
-
Водолей
-
Риби
Риби (20.02 - 20.03)
Новолунието в Стрелец отваря път към цели и посока, но връзката му с Нептун изисква внимание към илюзиите. Игнажден ви насърчава да поставите намерение, което е реално и добро за вас. Луната в Козирог след изгрева поддържа стабилен и практичен тон.
Водолей (21.01 - 19.02)
Новолунието се отразява на бъдещите ви планове и общуване с приятели, но квадратурата с Нептун изисква трезвост. Игнажден напомня да внимавате с хората, които допускате в обкръжението си днес. С Луната в Козирог настроението става по-събрано и съсредоточено.
Козирог (23.12 - 20.01)
Денят носи усещане за подготвяне за нов етап. Новолунието в Стрелец работи отвътре, а Игнажден ви подчертава важността на вътрешната настройка и символиката на новото начало. Сутрешното навлизане на Луната във вашия знак ви дава сила и ясен фокус.
Стрелец (23.11 - 22.12)
Новолунието във вашия знак е начало на личен цикъл – силно, но и чувствително начало заради връзката с Нептун. Игнажден ви дава възможност да поставите намерение за цялата предстояща година. След изгрева Луната преминава в Козирог и насърчава по-практичния поглед върху това, което започвате.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Новолунието насочва вниманието към стойността – материална и емоционална. Игнажден ви приканва да подберете какво „влиза“ в личното ви пространство – хора, мисли, настроения. След като Луната премине в Козирог, денят става по-концентриран и практичен.
Везни (24.09 - 23.10)
Новолунието дава начало на нов етап в общуването, ученето или кратките пътувания. Квадратурата с Нептун подсказва да внимавате с информацията, която достигa до вас. Традицията на Игнажден ви напомня, че днес всяка дума и гостуваща енергия има символично значение. Следобедът става по-стабилен и структуриран.
Дева (24.08 - 23.09)
Новолунието може да отвори желание за промени у дома или в личната среда, но е добре да не бързате с решенията. Игнажден подчертава значението на това какво настроение носите в дома си днес – то се превръща в символ за целия цикъл. След изгрева денят става по-сериозен и подреден, подходящ за реални стъпки.
Лъв (24.07 - 23.08)
Новолунието подчертава творческите ви желания, но квадратурата с Нептун ви подканя да се уверите, че мечтите са стъпили на реални основи. Игнажден ви носи символиката на това „кой влиза“ в живота ви – хора, идеи, настроения. Луната в Козирог ви помага да направите план и да подредите намеренията си.
Рак (22.06 - 23.07)
Игнажден носи силно усещане за дом, атмосфера и символика – внимавайте какво настроение създавате и какви намерения поставяте. Новолунието в Стрелец ви подтиква да обърнете внимание на здравето, организацията и ежедневието. След изгрева Луната влиза в Козирог и дава по-ясен фокус към отношенията.
Близнаци (22.05 - 21.06)
Новолунието отваря нов цикъл в партньорствата и общуването, но квадратурата с Нептун ви насърчава да внимавате за заблуди или прибързани обещания. Традицията на Игнажден подчертава значението на думите и контактите, които допускате в живота си. След преминаването на Луната в Козирог настъпва по-сериозен и реалистичен тон.
Телец (21.04 - 21.05)
Днес сте свързани с по-дълбоки теми и нужда да подредите отношения или вътрешни решения. Новолунието в Стрелец ви кани да определите стойностите, които ви водят, а Игнажден подчертава колко важна е енергията, която допускате в дома си. След изгрева, с Луната в Козирог, денят става по-подреден и земен.
Овен (21.03 - 20.04)
Новолунието ви дава силен импулс да започнете нещо ново, но е важно да действате след като вътрешната мъгла се разсее. Традициите на Игнажден ви напомнят да внимавате кой и какво влиза в живота ви – първите стъпки днес са символични. Вечерта носи повече фокус и желание за реални действия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 трясъ
09:23 20.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 танкист
09:24 20.12.2025
4 Вкараха
09:29 20.12.2025
5 Па аз
09:29 20.12.2025
6 Не бе
До коментар #2 от "Пич":Ти и история знаеш, архитектура си учил, па си станал доктор, които е специалист по военно дело. Ае беги
09:30 20.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.