Прочутият Фонтан ди Треви в Рим става платен за туристи

Прочутият Фонтан ди Треви в Рим става платен за туристи

20 Декември, 2025 09:18 527 7

  • фонтан ди треви-
  • платен-
  • такса-
  • туристи-
  • рим

Новото правило е насочено към регулиране на потока от хора, защита на паметника и подобряване на неговото използване

Прочутият Фонтан ди Треви в Рим става платен за туристи - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Властите в Рим ще въведат такса от две евро за достъп до фонтана ди Треви в столицата, считано от 1 февруари 2026 г. Тази мярка ще се прилага само за туристи и лица, които не са местни жители, сочи информация в официалния уебсайт на град Рим.

Новото правило е насочено към регулиране на потока от хора, защита на паметника и подобряване на неговото използване.

Строежът на Фонтан ди Треви започва през 1732 г. Той придобива слава след филма „Сладък живот“ (La dolce vita) от 1960 г., режисиран от Федерико Фелини. Сцената с главната героиня Силвия във фонтана се превръща в емблематична в световното кино.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 трясъ

    1 0 Отговор
    Знаем,знаем,четохме го вече.

    09:23 20.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 танкист

    4 0 Отговор
    Ние ходим по тревите в Балкана.

    09:24 20.12.2025

  • 4 Вкараха

    3 0 Отговор
    Ни в шенген и почват таксите

    09:29 20.12.2025

  • 5 Па аз

    1 0 Отговор
    Не съм турист, а европеец.. И ко прайм?

    09:29 20.12.2025

  • 6 Не бе

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ти и история знаеш, архитектура си учил, па си станал доктор, които е специалист по военно дело. Ае беги

    09:30 20.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.