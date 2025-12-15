Новини
Джордж Клуни не иска да целува никой във филмите си заради жена си Амал

15 Декември, 2025 16:58 634 6

Последната му екранна целувка била с Джулия Робъртс, която се оказала особено трудна за заснемане

Джордж Клуни не иска да целува никой във филмите си заради жена си Амал - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьор Джордж Клуни заяви, че вече не желае да снима филми, в които целува екранните си партньорки. В интервю за Daily Mail, публикувано в петък, 12 декември, 64-годишният носител на „Оскар“ обясни, че решението е резултат от разговор със съпругата му Амал Клуни.

Клуни посочи, че следва примера на Пол Нюман, който на по-късен етап от кариерата си е решил да се откаже от подобни сцени. Актьорът разказа, че около 60-ия си рожден ден е обсъдил с Амал реалностите на възрастта и промените, които тя носи. По думите му, макар все още да се чувства в добра физическа форма, времето поставя естествени граници, които не могат да бъдат пренебрегнати.

През годините Джордж Клуни е участвал в редица романтични филми, сред които „Билет за Рая“ (2022) с Джулия Робъртс, „Непоносима жестокост“ (2003) с Катрин Зита-Джоунс и „Един прекрасен ден“ (1996) с Мишел Пфайфър. През 2022 г. той сподели пред The New York Times анекдот от ранната си кариера, когато режисьор е критикувал начина, по който изпълнява сцена с целувка. По думите му подобни моменти са били значителна част от професионалното му развитие и екранния му образ.

В същото интервю Клуни и Джулия Робъртс коментираха със самоирония заснемането на целувка във филма „Билет за Рая“, като разкриха, че сцената е отнела 80 дубъла, повечето от които са били прекъсвани от смях, преди да бъде заснета финалната версия.

През ноември актьорът говори и за личния си живот в интервю за CBS News, като подчерта, че ключът към дългогодишния му брак с Амал е взаимното уважение и способността да се правят компромиси. Той отбеляза, че с напредването на възрастта придава по-малко значение на дребните спорове и предпочита хармонията в семейството.

Джордж и Амал Клуни се запознават през юли 2013 г., сгодяват се през април 2014 г. и сключват брак през септември същата година. Двамата имат 8-годишни близнаци – Александър и Ела.


