Деми Мур си върна култова прическа от 90-те (СНИМКИ)

Американската актриса Деми Мур се появи с обновена визия за първи път от близо три десетилетия, възраждайки емблематичната си прическа с бретон от филма Стриптийз (1996). Поводът е участието ѝ в новия кратък филм на модната къща Gucci, озаглавен The Tiger, режисиран от Спайк Джоунз.

62-годишната актриса сподели снимки в профила си в Instagram, показвайки новия си външен вид редом до кадър от емблематичната си роля преди 30 години. „Бретон – тогава и сега“, написа Мур в публикацията си, благодари на Gucci за възможността да върне стила от онези години и подчерта, че това е първият ѝ бретон след еротичния филм.

Във фотосесията актрисата е заснета в небрежен стил – с бяла тениска и дънки, а фокусът пада върху тъмната ѝ, дълга до кръста коса и новия прав бретон. Прическата е създадена за персонажа ѝ Барбара Гучи във филма на модната марка.

Фризьорът Димитрис Янетос, дългогодишен стилист на Мур, разкри подробности за преобразяването. В публикация в социалните мрежи той сподели, че идеята за визията е възникнала по време на среща между самата актриса, креативния директор на Gucci Демна, режисьора Спайк Джоунз и холандската режисьорка Халина Рейн.

„Когато Деми ме потърси и ми каза, че ще участва в нов проект на Gucci и иска аз да направя косата ѝ за ролята, буквално настръхнах. Демна предложи идеята за така наречените ‘Gucci bangs’, и веднага усетихме, че това е точният избор за филма“, написа стилистът.

Прическата с прав бретон е сред най-запомнящите се визии на Мур. Тя я носи по време на снимките на Стриптийз, но я заменя с обръсната глава за следващия си филм G.I. Jane още преди премиерата на лентата.

В последните години актрисата преживява нов подем в кариерата си. След високо оцененото ѝ участие в хорър-драмата "Субстанцията" (2024), Мур спечели „Златен глобус“ за най-добра актриса и получи номинация за „Оскар“.

Решението на Деми Мур да възроди своя емблематичен образ съвпада с актуална тенденция сред известните личности. Наскоро и Никол Кидман се появи с нов бретон по време на модното шоу на Chanel, което бе първата ѝ публична изява след раздялата ѝ с музиканта Кийт Ърбан след 19 години брак.