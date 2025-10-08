Новини
Любопитно »
Деми Мур си върна култова прическа от 90-те (СНИМКИ)

Деми Мур си върна култова прическа от 90-те (СНИМКИ)

8 Октомври, 2025 19:31 815 4

  • деми мур-
  • актриса-
  • прическа-
  • бретон-
  • коса-
  • промяна

Актрисата благодари на Гучи, че са я върнали в дните на "Стриптийз"

Деми Мур си върна култова прическа от 90-те (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса Деми Мур се появи с обновена визия за първи път от близо три десетилетия, възраждайки емблематичната си прическа с бретон от филма Стриптийз (1996). Поводът е участието ѝ в новия кратък филм на модната къща Gucci, озаглавен The Tiger, режисиран от Спайк Джоунз.

62-годишната актриса сподели снимки в профила си в Instagram, показвайки новия си външен вид редом до кадър от емблематичната си роля преди 30 години. „Бретон – тогава и сега“, написа Мур в публикацията си, благодари на Gucci за възможността да върне стила от онези години и подчерта, че това е първият ѝ бретон след еротичния филм.

Във фотосесията актрисата е заснета в небрежен стил – с бяла тениска и дънки, а фокусът пада върху тъмната ѝ, дълга до кръста коса и новия прав бретон. Прическата е създадена за персонажа ѝ Барбара Гучи във филма на модната марка.

Фризьорът Димитрис Янетос, дългогодишен стилист на Мур, разкри подробности за преобразяването. В публикация в социалните мрежи той сподели, че идеята за визията е възникнала по време на среща между самата актриса, креативния директор на Gucci Демна, режисьора Спайк Джоунз и холандската режисьорка Халина Рейн.

„Когато Деми ме потърси и ми каза, че ще участва в нов проект на Gucci и иска аз да направя косата ѝ за ролята, буквално настръхнах. Демна предложи идеята за така наречените ‘Gucci bangs’, и веднага усетихме, че това е точният избор за филма“, написа стилистът.

Прическата с прав бретон е сред най-запомнящите се визии на Мур. Тя я носи по време на снимките на Стриптийз, но я заменя с обръсната глава за следващия си филм G.I. Jane още преди премиерата на лентата.

В последните години актрисата преживява нов подем в кариерата си. След високо оцененото ѝ участие в хорър-драмата "Субстанцията" (2024), Мур спечели „Златен глобус“ за най-добра актриса и получи номинация за „Оскар“.

Решението на Деми Мур да възроди своя емблематичен образ съвпада с актуална тенденция сред известните личности. Наскоро и Никол Кидман се появи с нов бретон по време на модното шоу на Chanel, което бе първата ѝ публична изява след раздялата ѝ с музиканта Кийт Ърбан след 19 години брак.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някои

    0 2 Отговор
    Имаме късмета да сме много хубави и желани, но всички ще остареем.

    19:36 08.10.2025

  • 2 Леле

    2 1 Отговор
    Тези хубави жени, какави бабички станаха. Живот....

    19:44 08.10.2025

  • 3 Боко

    2 1 Отговор
    Много зле изглежда. Аз и Шиши не сме мръднали… все така млади и красиви

    19:53 08.10.2025

  • 4 Артилерист

    2 0 Отговор
    Деми Мур е наистина много красива, талантлива и харизматична актриса, но, пусто, божият брояч на годините е еднакъв за всички. Преди време Деми се беше оплакала, горката, че режисьорите все по-рядко я търсят и предпочитат по-млади красавици...

    20:14 08.10.2025