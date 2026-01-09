Новини
Тюленът - любимото животно на Брижит Бардо, беше с нея в последния ѝ земен път

9 Януари, 2026 13:59

Звездата е погребана с тениска на тюлен - символ на борбата ѝ за защита на животните

Тюленът - любимото животно на Брижит Бардо, беше с нея в последния ѝ земен път - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Френската киноикона Брижит Бардо бе изпратена в последния си път с ясно разпознаваем символ на каузата, която определяше живота ѝ извън екрана – защитата на животните - тюлен. Това съобщи фондацията „Брижит Бардо“, основана от актрисата и превърнала се в една от най-влиятелните организации за защита на животните в Европа.

По информация на фондацията, Бардо е била погребана, облечена в черна тениска със стилизирано изображение на тюлен, изработено от кристали, както и с брошка със същия мотив. Бижуто е било добавено по желание на нейния съпруг Бернар д’Ормал, с когото актрисата споделяше дългогодишната си отдаденост на каузата за опазване на животинския свят.

Символът на тюлена присъстваше и във визуалната рамка на поклонението. Черно-бялата фотография, използвана за некролога и изложена в църквата по време на церемонията в сряда в Сен Тропе, е емблематичен кадър от 1977 г. Снимката показва Бардо върху леда, прегърнала бебе тюлен – образ, който обикаля света като част от международната ѝ кампания срещу лова на тюлени и се превръща в един от най-разпознаваемите символи на движението за защита на животните.

В публикация в социалната мрежа X фондацията подчерта, че водещата сила в живота на Брижит Бардо не са били отличията или славата, а „дълбокото ѝ възмущение от страданията на животните и разрушаването на природата“. Оттам допълват, че дори след като се оттегля от киното в разцвета на кариерата си, актрисата остава безкомпромисна в обществената си позиция и посвещава десетилетия на активизъм, често предизвикващ остри политически и обществени реакции.

Брижит Бардо бе погребана в морското гробище на Сен Тропе, недалеч от вилата си La Madrague, където живя уединено в последните години от живота си. Тя почина на 28 декември след борба с онкологично заболяване, на 91-годишна възраст. Смъртта ѝ предизвика вълна от реакции във Франция и по света, като редица културни институции, екоорганизации и обществени фигури отдадоха почит на наследството ѝ – не само като звезда на френското кино, но и като един от най-разпознаваемите гласове в защита на животните през втората половина на ХХ век.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 1 Отговор
    Какво стана с НПО приюта за медведици? Разтуриха ли го вече, след като явно парите свършиха с кончината на Бардо?

    Коментиран от #3

    14:08 09.01.2026

  • 2 Соваж бейби

    1 4 Отговор
    Патологичен случай ,ненормална жена

    Коментиран от #5

    14:09 09.01.2026

  • 3 Соваж бейби

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Мечкадарите в България вече спокойно може да излиза по улиците отново.

    Коментиран от #4, #6

    14:11 09.01.2026

  • 4 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    Навремето танцуващите мечки си бяха част от българското всекидневие. Никой не се шашкаше и никой не се замисляше за правата на животинките.

    14:14 09.01.2026

  • 5 Мадам Бейби

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж бейби":

    Соваж,
    Имайте уважение към паметта на починалите, в случая - на една от най-красивите жени в света: кинозвезда, певица, истинска достойна гражданка на Франция.

    Коментиран от #8

    14:17 09.01.2026

  • 6 До бейби соваж

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    Четейки някои от коментарите "ви", понякога си мисля не сте ли заедно "германеца", "генади", "генчо от Казанлък" едно и също лице...

    14:22 09.01.2026

  • 7 Голям поклон !!!

    4 2 Отговор
    Отиде си един прекрасен човек,Много ми е тъжно.Колко хора са като нея,нищожно малко за съжеление.Почивай в мир,Прекрасна !Обичам те!

    Коментиран от #9

    14:25 09.01.2026

  • 8 Соваж бейби

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мадам Бейби":

    Нямам уважение към човек ,още повече майка да си изхвърлиш детето (бебето) най милото и да не споделиш всички моменти от живота му,а да се отдадеш само да храниш и приютяваш животни - това е патологичен случай не обичаен за човек и майка.Колко да е била красива?Симпатична не и красива и то с жълта коса не русо на времето е нямало лореал или новата шварцкопф боя ,платина.Аз една жена кога видя с жълта коса бягай липса на вкус и стил ,на какво отгоре и правят сравнение с Мерилин тя не е с жълта коса и доста по секси нищо общо с тази.За каква звезда ми говориш ?Дъщерята е родена тук на 21 г с баща французин не я знае и нейните набори хабер нямат от Бардо .В България някой от старото поколение си внушавате че това е някъква звезда ,в Франция една шепа фенове все старчоци с тяхната смърт ще бъде забравена.

    Коментиран от #10

    14:29 09.01.2026

  • 9 Съжалявам

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Голям поклон !!!":

    Подкрепям вашия коментар.
    Допуснах грешка натискайки минус.
    Поклон пред паметта на тази красавица, символ на една епоха.
    Истинските французи се гордеят и уважават своите известни личности.

    14:37 09.01.2026

  • 10 Нищо добро не го чака света

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Соваж бейби":

    Сякаш човеците са нещо добро,погледни какво става наоколо и по света,ама нямаш очи,сляп си,голям слепец,както много хора по света за съжеление........

    Коментиран от #12

    14:41 09.01.2026

  • 11 Казус

    1 1 Отговор
    А в Гренландия готвят тюлен с ориз! Брижит Бардо взела ли е отношение по този въпрос? Все пак, това е елемент от гренландската традиционна кулинария.

    14:49 09.01.2026

  • 12 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нищо добро не го чака света":

    Ами ще ти задам риторичен въпрос не ми отговаряй .
    Деца имаш ли ,ако имаш защо не ги изгониш подари ги на някой или ако са големи си хваща пътя на къде му види окото скъсай комуникация с тях .А в това време прибери животни у вас и ги обгрижвай.Ами ако всички хора направим като нея ?

    Коментиран от #13

    14:51 09.01.2026

  • 13 Защо не

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Соваж бейби":

    Може би света щеше да бъде по-добър ако уважавахме всички живи същества.... а за хората и специално за Голямата Бардо,ти нищо не знаеш,само плямпаш това,което масово се тиражира..,.Жалък си..

    Коментиран от #14

    15:01 09.01.2026

  • 14 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Защо не":

    Освен ако и се кефиш че е абсолютен расист не само към мигрантите тя и за българите каза че сме диваци спомняш ли си ?Ние не сме като гостите на Меркел ,аз също съм против тяхното нашествие но не съм расист яд ме е че са на социални и само има претенция искат да си наложат техният манталитет в Европа.Ако си седи в държавата или се интегрира в Европа спазва нашите правила ,работи и е добър човек не ми пречи но малка част не можем да приемем цяла Африка и мисюлманските държави тук всички в дър.апартаменти и без даработи,там е разликата и другата и страна от характера .

    15:14 09.01.2026