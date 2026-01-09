Брижит Бардо е разпределила наследството си приживе

Френската киноикона и дългогодишен защитник на животните Бриджит Бардо още приживе предприема последователни и юридически прецизни стъпки, за да гарантира, че по-голямата част от личното ѝ богатство ще служи на кауза, с която е неразривно свързана повече от четири десетилетия – защитата на животните.

Още от създаването на Фондация Брижит Бардо през 1986 г. актрисата започва постепенно да прехвърля значителна част от активите си към организацията. Този дългосрочен подход към управлението на имуществото ѝ позволява фондацията да се превърне в добре обезпечена структура, разполагаща не само с финансови средства, но и с недвижими имоти и устойчиви източници на приходи, които да осигурят дейността ѝ и след смъртта на основателката.

Сред най-символичните активи, включени в този процес, е прочутото имение La Madrague в Сен Тропе – домът, с който Бардо е неразривно свързана от десетилетия и който отдавна функционира и като символ на нейния активизъм. Освен това част от личното ѝ състояние е насочена към финансиране на международни програми за стерилизация, ветеринарна помощ, спасяване на животни и кампании за обществена информираност в Европа, Азия и Латинска Америка, показват данни от годишните отчети на фондацията и публикации във френската преса.

Въпреки широкомащабните дарения, френското наследствено право поставя ясни граници. Законът за т.нар. „запазена част“ гарантира на децата задължителен минимален дял от наследството на родителите им, независимо от съдържанието на завещанието. В случая на Бардо това означава, че нейният единствен син Никола-Жак Шарие, роден от брака ѝ с актьора Жак Шарие, има законно право на поне 50 процента от имуществото, което остава в наследствената маса към момента на смъртта ѝ.

Юристи, цитирани от специализирани издания за финансово и наследствено право, отбелязват, че именно предварителните дарения значително намаляват обема на активите, които подлежат на това задължително разпределение. Авторски възнаграждения, остатъчни приходи от филми, определени финансови инструменти и евентуално непрехвърлени имоти попадат в обхвата на наследяването и могат да станат обект на детайлни правни процедури, ако възникнат спорове или необходимост от тълкуване.

Случаят на Бриджит Бардо често се посочва във френските медии като показателен пример за напрежението между силно изразена лична мисия и строгата нормативна рамка на наследственото право. Чрез целенасочено и дългосрочно планиране актрисата успява да насочи по-голямата част от богатството си към кауза с обществено значение, като същевременно законът гарантира, че пряк наследник няма да бъде напълно лишен от дял.