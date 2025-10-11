Новини
Бременна ли е дъщерята на "гласа на Кремъл" Дмитрий Песков? (ВИДЕО)

11 Октомври, 2025 11:06 1 067 13

27-годишната Елизавета Пескова пусна любопитно видео в Инстаграм

Бременна ли е дъщерята на "гласа на Кремъл" Дмитрий Песков? (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Елизавета Пескова — дъщерята на прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков — публикува серия нови фотографии и видеоклипове, за да отговори на разпространяваните слухове за своята евентуална бременност. В съдържанието, качено в нейния акаунт в Instagram — платформа, забранена в Русия — тя се появява в черно бюстие и бял костюм, позиционирайки се в полуобърнат профил пред камерата, с внимателно прикрит корем.

Този пост идва след първоначалните спекулации, които възникнаха още през август, когато се появиха снимки, възприети от някои като индикация за очакването на дете.

Публичната активност на Пескова често е обект на вниманието на медии и анализатори, главно заради влиятелната ѝ фамилия и ролята ѝ в медийното пространство. Макар самата тя да не обсъжда с медиите лични теми, нейните публикации редовно пораждат политически и социални интерпретации.

Няма официално потвърждение от Пескова или от нейния семеен кръг, че е бременна. Засега новите изображения изглеждат като неин начин да адресира слуховете лично, оставяйки открит въпрос пред медиите и обществеността.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 2 Отговор
    Да,бременна е от Пеевски!🐖🥳🤣🖕

    11:07 11.10.2025

  • 2 А синът му

    3 3 Отговор
    Не е бременен още ,но опитите продължават

    11:13 11.10.2025

  • 3 Тошко Африкански

    7 0 Отговор
    6 години затвор за тези които питат за личния живот.

    11:13 11.10.2025

  • 4 тиго

    2 0 Отговор
    Стреля с пистолет хвърля ножове ,готова е да върви да покаже че е патриот! А ?КО ! Дали или надали ?

    11:17 11.10.2025

  • 5 Ха ха ха

    6 2 Отговор
    На никой не му пука за дъщерята на писков

    11:18 11.10.2025

  • 6 Зетят къф е?

    3 1 Отговор
    Дали е рашън?!

    Коментиран от #8

    11:19 11.10.2025

  • 7 Песков сподели,

    2 2 Отговор
    че се надява на внук, за да може да го прати 2045 г.доброволец във ВСО!

    11:21 11.10.2025

  • 8 тиго

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Зетят къф е?":

    Кадировец ще да е , нали “Патрона“им целуна корана сега ще има освежаване на славянството !

    Коментиран от #10

    11:22 11.10.2025

  • 9 Чудо

    2 1 Отговор
    голямо , ако е бременна дъщерята от "влиятелна фамилия" ? Ако не е , да се пише доброволка на фронта !

    11:23 11.10.2025

  • 10 Нимой

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "тиго":

    Да е кадировец ,те си падат по козички

    11:26 11.10.2025

  • 11 Ако е внук,

    3 3 Отговор
    таман 2026 г. ще участва в освобождаването на Курск!

    11:35 11.10.2025

  • 12 Честита демокрация и ЕВРО

    4 3 Отговор
    И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    11:42 11.10.2025

  • 13 Григор

    6 1 Отговор
    И ако е бременна какво?Кое е лошото, кое е скандалното? Нечистоплътно е да се рови човек в личния живот на другите!

    11:53 11.10.2025