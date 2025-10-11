Бременна ли е дъщерята на "гласа на Кремъл" Дмитрий Песков? (ВИДЕО)

Елизавета Пескова — дъщерята на прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков — публикува серия нови фотографии и видеоклипове, за да отговори на разпространяваните слухове за своята евентуална бременност. В съдържанието, качено в нейния акаунт в Instagram — платформа, забранена в Русия — тя се появява в черно бюстие и бял костюм, позиционирайки се в полуобърнат профил пред камерата, с внимателно прикрит корем.

Този пост идва след първоначалните спекулации, които възникнаха още през август, когато се появиха снимки, възприети от някои като индикация за очакването на дете.

Публичната активност на Пескова често е обект на вниманието на медии и анализатори, главно заради влиятелната ѝ фамилия и ролята ѝ в медийното пространство. Макар самата тя да не обсъжда с медиите лични теми, нейните публикации редовно пораждат политически и социални интерпретации.

Няма официално потвърждение от Пескова или от нейния семеен кръг, че е бременна. Засега новите изображения изглеждат като неин начин да адресира слуховете лично, оставяйки открит въпрос пред медиите и обществеността.