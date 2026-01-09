Мадона засне интимни кадри с двама по-млади мъже за гореща реклама (ВИДЕО)

Мадона участва в нова кампания на Dolce & Gabbana, в която 67-годишната поп икона се появява в провокативна визия в рамките на рекламен клип за аромата The One. Видеообявата, разпространена в четвъртък, отбелязва 20-годишнината на популярната парфюмна линия и представя новите издания The One Eau de Parfum Intense и The One for Men Parfum.

В рекламния клип певицата позира в черна минирокля с дълбоко деколте, комбинирана с чорапи над коляното и класически обувки с остър връх. До нея се появяват по-млади мъде, като част от кадрите пресъздават силно еротични сцени в артистично ателие и последваща постановка в спалнята с акцент върху бельо и аксесоари.

Кампанията е точно в стила на провокативната Мадона, която не спира пред нищо, особено пък от възрастта си - 67 години. Певицата често използва модни и рекламни проекти, за да експериментира с образа си и да размива границите между попкултура, еротика и висша мода.

Миналия месец звездата сподели фотосесия с коледна тематика в социалните мрежи, заснета с нейния партньор Аким Морис, на 29 години, както и с двете ѝ дъщери близначки Стела и Естере, на 13. За снимките Мадона избра няколко стилизирани визии – от сатенени корсети и ръкавици, до по-непринуден бял нощен тоалет за кадрите с децата.

Певицата продължава да бъде активна както в музиката, така и в модата, като съвсем скоро се очаква и новия ѝ албум.