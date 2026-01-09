Новини
Мадона засне интимни кадри с двама по-млади мъже за гореща реклама (ВИДЕО)

9 Януари, 2026 14:59 716 6

Поп кралицата няма намерение да спре с провокациите дори и на 67 години

Мадона засне интимни кадри с двама по-млади мъже за гореща реклама (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мадона участва в нова кампания на Dolce & Gabbana, в която 67-годишната поп икона се появява в провокативна визия в рамките на рекламен клип за аромата The One. Видеообявата, разпространена в четвъртък, отбелязва 20-годишнината на популярната парфюмна линия и представя новите издания The One Eau de Parfum Intense и The One for Men Parfum.

В рекламния клип певицата позира в черна минирокля с дълбоко деколте, комбинирана с чорапи над коляното и класически обувки с остър връх. До нея се появяват по-млади мъде, като част от кадрите пресъздават силно еротични сцени в артистично ателие и последваща постановка в спалнята с акцент върху бельо и аксесоари.

Кампанията е точно в стила на провокативната Мадона, която не спира пред нищо, особено пък от възрастта си - 67 години. Певицата често използва модни и рекламни проекти, за да експериментира с образа си и да размива границите между попкултура, еротика и висша мода.

Миналия месец звездата сподели фотосесия с коледна тематика в социалните мрежи, заснета с нейния партньор Аким Морис, на 29 години, както и с двете ѝ дъщери близначки Стела и Естере, на 13. За снимките Мадона избра няколко стилизирани визии – от сатенени корсети и ръкавици, до по-непринуден бял нощен тоалет за кадрите с децата.

Певицата продължава да бъде активна както в музиката, така и в модата, като съвсем скоро се очаква и новия ѝ албум.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Търси

    3 2 Отговор
    Още един от коалиция на желаещите, защото само двама не биха нагнетили добре газта в три находища. Че и плаща без да се стиска...

    15:03 09.01.2026

  • 2 Цъцъ

    4 1 Отговор
    Лази баба, лази!

    15:09 09.01.2026

  • 3 Баба Мадона може да

    4 1 Отговор
    издържи напъните на цял полк защото е стара фуния.

    15:15 09.01.2026

  • 4 Признайте си

    2 0 Отговор
    Че клипа е станал добре и само Мадона може да изиграе тази роля.

    15:16 09.01.2026

  • 5 Отдалеч

    0 0 Отговор
    Си личи, че не е на минимална пенция 250 евро.

    15:21 09.01.2026

  • 6 Тома

    0 0 Отговор
    Само така

    15:22 09.01.2026