Синът на Виктория и Дейвид Бекъм - Бруклин, настоял те да се свързват с него само чрез адвокат

9 Януари, 2026 14:32 988 6

  • дейвид бекъм-
  • виктория бекъм-
  • бруклин бекъм-
  • скандал-
  • семейни проблеми-
  • адвокати

Семейната криза на Бекъм се задълбочава

Синът на Виктория и Дейвид Бекъм - Бруклин, настоял те да се свързват с него само чрез адвокат - 1
Снимкa: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бруклин Бекъм е поискал да прекрати директния контакт с родителите си – Дейвид и Виктория Бекъм – на фона на задълбочаващото се семейно напрежение, съобщи Daily Mail.

По информация на изданието, през лятото на миналата година 26-годишният предприемач и готвач е разменил писма с родителите си, но единствено чрез техните юридически представители. В кореспонденцията Бруклин е настоял родителите му да не се свързват с него лично и да не правят публични изявления за него в социалните мрежи, като всяка комуникация да минава само през адвокати.

Решението му е било взето, след като той се е почувствал засегнат от медийни внушения за съпругата му Никола Пелц, според които тя го „контролира“ и той е „заложник“ в брака им.

„На Дейвид беше казано да комуникира чрез кантората Schillings. Това беше единственият допустим канал“, е заявил източник пред изданието. Представители на Бруклин Бекъм и Дейвид Бекъм не са отговорили на запитванията за коментар.

Миналия месец по-малкият син на семейството, Круз, заяви публично, че Бруклин е блокирал както него, така и родителите им в Instagram, отричайки твърденията, че инициативата е дошла от Виктория Бекъм и съпруга ѝ. По думите му семейството се е събудило с блокирани профили, включително и неговият собствен.

Въпреки че Бруклин не присъстваше в годишния обзор на Дейвид Бекъм за 2025 г. в Instagram, публикуван заедно със снимки на останалите им деца – Ромео, Круз и Харпър – бившият футболист все пак сподели архивна снимка със сина си в Instagram Story, придружена с послание за обич към цялото си семейство. По-късно Виктория Бекъм препубликува същото съдържание.

Още през октомври източник, цитиран от Us Weekly, заяви, че Бруклин няма интерес към помирение със семейството си и е съсредоточен върху спокоен и лишен от публични конфликти живот със съпругата си.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
  • 1 надарена кака

    3 0 Отговор
    Дреме ми на сатененитепрашки!

    14:37 09.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    На такъв лев няма да оставя.

    Коментиран от #4

    14:38 09.01.2026

  • 3 БеГемот

    4 0 Отговор
    Човека е осъзнал какво фалшиви персони са съра и лейдиту...ииска нормален живот.

    14:45 09.01.2026

  • 4 По точно

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти и НЯМАШ.. останати само евро 😂😂😂

    14:49 09.01.2026

  • 5 мдаа

    3 2 Отговор
    В 99.999% от случаите такова поводение на мъж към родителите му, е в резултат на влиянието на жена. Виктория Бекъм е изключително властна, а това няма как да се хареса на съпругата на сина й. Трябва да си изключително тъп мъж, че така да скъсаш отношенията си с родителите си, вместо да търсиш баланс в отношенията.

    14:54 09.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.