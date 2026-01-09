Финалист от "Игри на волята" ще става баща (СНИМКИ)

Риалити герой започна новата година с новината, че ще става баща за пръв път. Финалистът от "Игри на волята" Стратимир изненада приятно своите последователи в социалните мрежи с вълнуващо съобщение, придружено от снимка с половинката му – красива брюнетка, на която вече ясно личи наедрялото коремче.

„2026 ще помагаме на демографската криза“, написа с чувство за хумор Стратимир под кадъра, който моментално предизвика вълна от поздравления и сърдечни пожелания от фенове, участници от формата и известни личности.

Новината за бъдещия член от семейството беше посрещната с радостни коментари и възгласи към публикацията.

Макар че Стратимир, който влезе в шоуто като любител на екстремните изживявания, рядко да говори за личния си живот, сега той с гордост споделя най-важната новина в живота си – предстоящото бащинство. Според близки до двойката, бебето се очаква в средата на годината, а подготовката за новата роля вече е в разгара си, пише Шоу Блиц.

„Той е готов да бъде баща – с тази сила, но и с доброта, която притежава, детето му ще има страхотен пример“, споделят фенове в коментарите.