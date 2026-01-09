Новини
Любопитно »
Финалист от "Игри на волята" ще става баща (СНИМКИ)

Финалист от "Игри на волята" ще става баща (СНИМКИ)

9 Януари, 2026 13:31 433 1

  • игри на волята-
  • стратимир георгиев-
  • риалити-
  • баща-
  • бебе

Стратимир участва в трети сезон на екстремното шоу

Финалист от "Игри на волята" ще става баща (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Риалити герой започна новата година с новината, че ще става баща за пръв път. Финалистът от "Игри на волята" Стратимир изненада приятно своите последователи в социалните мрежи с вълнуващо съобщение, придружено от снимка с половинката му – красива брюнетка, на която вече ясно личи наедрялото коремче.

„2026 ще помагаме на демографската криза“, написа с чувство за хумор Стратимир под кадъра, който моментално предизвика вълна от поздравления и сърдечни пожелания от фенове, участници от формата и известни личности.

Новината за бъдещия член от семейството беше посрещната с радостни коментари и възгласи към публикацията.

Макар че Стратимир, който влезе в шоуто като любител на екстремните изживявания, рядко да говори за личния си живот, сега той с гордост споделя най-важната новина в живота си – предстоящото бащинство. Според близки до двойката, бебето се очаква в средата на годината, а подготовката за новата роля вече е в разгара си, пише Шоу Блиц.

„Той е готов да бъде баща – с тази сила, но и с доброта, която притежава, детето му ще има страхотен пример“, споделят фенове в коментарите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ами,

    1 0 Отговор
    Честито,пожелавам му дъщеря на този тесногръд човечец.

    13:38 09.01.2026