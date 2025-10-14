Новини
Продават на търг в Монако посмъртната маска на Владимир Висоцки

14 Октомври, 2025 08:30, обновена 14 Октомври, 2025 08:53 426 4

  • височки-
  • маска-
  • търг

Оценена е на 120 000 евро

Продават на търг в Монако посмъртната маска на Владимир Висоцки - 1
Снимка: YouTube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Посмъртната маска на музиканта Владимир Висоцки ще бъде продадена на търг в Монако, съобщава ТАСС.

Бронзовата маска, отлята през 1980 г. под ръководството на съпругата на певеца, актрисата Марина Влади, се продава на търг. Маската е гравирана с инициалите на вдовицата на Висоцки и годината на създаването ѝ. Оригиналната гипсова маска е създадена от съветския скулптор Юрий Василиев, който е направил и отливка на лявата ръка на художника.

Търгът е насрочен за 21 октомври. Представители на Hermitage Fine Art са оценили лота на 120 000 евро.

„Тази маска е първата от трите известни бронзови маски, отлети от оригинална гипсова форма, направена малко след смъртта на Висоцки“, се казва в съобщението за търга.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 лоза

    0 0 Отговор
    Това не е наш приоритетъ.

    08:54 14.10.2025

  • 2 Никога не бих

    5 0 Отговор
    Си купила вещ, предназначена и носена от мъртвец.
    Вещите носят енергиите на притежателите им. Все едно да се омъжа за умрял!
    Ужас! Настръхвам!

    08:57 14.10.2025

  • 3 Пич

    4 0 Отговор
    Това е не случайно !!! Много са се поклонили на Сатаната без да разберат , поради глупост , незнание и суета !!!

    09:00 14.10.2025

  • 4 Лего

    0 0 Отговор
    Тя също,като Виктория не се усмихва!

    09:17 14.10.2025