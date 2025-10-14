Продават на търг в Монако посмъртната маска на Владимир Висоцки

Посмъртната маска на музиканта Владимир Висоцки ще бъде продадена на търг в Монако, съобщава ТАСС.

Бронзовата маска, отлята през 1980 г. под ръководството на съпругата на певеца, актрисата Марина Влади, се продава на търг. Маската е гравирана с инициалите на вдовицата на Висоцки и годината на създаването ѝ. Оригиналната гипсова маска е създадена от съветския скулптор Юрий Василиев, който е направил и отливка на лявата ръка на художника.

Търгът е насрочен за 21 октомври. Представители на Hermitage Fine Art са оценили лота на 120 000 евро.

„Тази маска е първата от трите известни бронзови маски, отлети от оригинална гипсова форма, направена малко след смъртта на Висоцки“, се казва в съобщението за търга.