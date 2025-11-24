Рекорд: Златен часовник на истинския Джак от „Титаник“ бе продаден за над 2 милиона долара (СНИМКИ)

Златен джобен часовник, принадлежал на пътника от първа класа Исидор Щраус, беше продаден на търг във Великобритания за 2,33 милиона долара, което го превърна в най-скъпия артефакт, свързан с „Титаник“, предлаган досега на публична продажба. Часовникът е изработен от 18-каратово злато от марката Jules Jürgensen и е сред предметите, открити върху тялото на Щраус след потъването на кораба на 15 април 1912 г.

Исидор и съпругата му Ида Щраус са едни от най-известните загинали пътници от трагедията. Двамата отказват да се разделят по време на евакуацията и остават на борда, като историята им по-късно вдъхновява една от най-запомнящите се сцени във филма „Титаник“ на Джеймс Камерън. Продаденият часовник носи техните инициали и отразява личната съдба на семейната двойка, която е сред символите на катастрофата.

Аукционната къща, която организира продажбата, съобщи, че сумата поставя нов рекорд за предмет от „Титаник“, надминавайки предишните продажби на паметни вещи, включително друг часовник, продаден за над 1,5 милиона британски лири. На същия търг бяха предложени и други артефакти, свързани с кораба, като писма, списъци на пътниците и лични вещи на оцелели.

Според експерти интересът към този тип меморабилия остава изключително висок повече от век след трагедията. Предмети с ясно документирана история, особено свързани с конкретни пътници, придобиват както колекционерска, така и значима историческа стойност. Часовникът на Щраус се разглежда като свидетелство за едно от най-емблематичните събития в морската история и за личните истории, които стоят зад него.