Ана-Шермин от "Ергенът" ще става поп фолк звезда? (СНИМКА)

Докато зрителите още гледат драмите, сълзите и флиртовете в „Ергенът: Любов в рая“, една от най-коментираните и провокативни участнички – Ана-Шермин се появи на място, където никой не очакваше. Тунингованата хубавица цъфна в музикалното студио на певеца Силвър.

Снимката, публикувана от самия изпълнител, предизвика истинска буря в профила му. Двамата позират усмихнати, при което веднага заваляха десетки коментари с полюсни реакции - възмущение, въпроси, интерес... "Old money, милиардер", пише еднозначно Силвър към кадъра.

Силвър, който е известен с това, че винаги избира нестандартни и неочаквани партньори за своите проекти, засега запазва мълчание.

Първото и най-вероятно предположение на интернет потребителите беше, че Ана-Шермин иска да пробие в чалгата и се е насочила към изпълнителя, който да я изкара на поп фолк сцената с дует. Това развитие на събитията би било истинска ирония, имайки предвид колко много Ана се подиграва на конкурентката си Киара за това, че е фолк певица.