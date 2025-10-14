Новини
Любопитно »
Ана-Шермин от "Ергенът" ще става поп фолк звезда? (СНИМКА)

Ана-Шермин от "Ергенът" ще става поп фолк звезда? (СНИМКА)

14 Октомври, 2025 14:58 1 200 22

  • ана-шермин-
  • ана шермин-
  • ергенът-
  • поп фолк-
  • чалга-
  • певица-
  • силвър

Нова снимка разбуни духовете в мрежата, подсказвайки, че риалити героинята ще се мъчи да пробие и в чалгата

Ана-Шермин от "Ергенът" ще става поп фолк звезда? (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Докато зрителите още гледат драмите, сълзите и флиртовете в „Ергенът: Любов в рая“, една от най-коментираните и провокативни участнички – Ана-Шермин се появи на място, където никой не очакваше. Тунингованата хубавица цъфна в музикалното студио на певеца Силвър.

Снимката, публикувана от самия изпълнител, предизвика истинска буря в профила му. Двамата позират усмихнати, при което веднага заваляха десетки коментари с полюсни реакции - възмущение, въпроси, интерес... "Old money, милиардер", пише еднозначно Силвър към кадъра.

Силвър, който е известен с това, че винаги избира нестандартни и неочаквани партньори за своите проекти, засега запазва мълчание.

Първото и най-вероятно предположение на интернет потребителите беше, че Ана-Шермин иска да пробие в чалгата и се е насочила към изпълнителя, който да я изкара на поп фолк сцената с дует. Това развитие на събитията би било истинска ирония, имайки предвид колко много Ана се подиграва на конкурентката си Киара за това, че е фолк певица.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    13 0 Отговор
    Микрофона е неин.

    15:01 14.10.2025

  • 2 Пич

    10 0 Отговор
    Свързвайте се само с жени от висока класа , не се страхувайте от тях ! Е такива недоразумения трябва да ви плашат !!!

    15:03 14.10.2025

  • 3 Бате Милко

    7 0 Отговор
    Я ела бе пиленце при Батко, ще ти бъде много сладко..

    15:03 14.10.2025

  • 4 Гост

    10 0 Отговор
    Две тонколони има,остава да я чуем как пее стерео.

    15:04 14.10.2025

  • 5 Тото

    3 0 Отговор
    Силвето от Казичане ще става гювезлийка.

    15:08 14.10.2025

  • 6 Опааа

    5 0 Отговор
    100-% кО вр А!

    15:13 14.10.2025

  • 7 Ужс

    12 0 Отговор
    Тая има ли нещо естествено по нея, батu андроида

    15:16 14.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ааааааа

    10 0 Отговор
    И на какъв точно език ще пее това гумено чучело? На иврид ли? Така оплю всичко българско че едва ли ще се намери кой да я слуша.

    15:20 14.10.2025

  • 10 Не така де

    11 0 Отговор
    Просто е навестила първия си братовчед! Така и така си е в БГ за малко🤔

    15:23 14.10.2025

  • 11 цербер

    0 3 Отговор
    Ще става ли поп- фолк звезда Ана-Шермин от "Ергенът"?

    Коментиран от #21

    15:23 14.10.2025

  • 12 Тоя пластичен експеримент

    8 0 Отговор
    Само най древната професия в Дубай може практикува...или депутат от ново начало в БГ

    15:24 14.10.2025

  • 13 На телевизор

    4 0 Отговор
    с добро качество и се виждат шевовете по осакатения нос. Ще падя и тя от стола като онази другата трътлеста патица.

    15:24 14.10.2025

  • 14 Въй

    1 0 Отговор
    Вижте ме,коя съм аз!

    15:28 14.10.2025

  • 15 Шерминката

    3 0 Отговор
    Ще пее на иврит! Големият въпрос обаче е пее, или лъже!

    15:29 14.10.2025

  • 16 Гонзовица

    9 0 Отговор
    На снимката виждам тъмен сводник и магистрална фея

    15:30 14.10.2025

  • 17 Ана-Шермин от "Ергенът" ще става

    7 0 Отговор
    звезда kавалджийка
    да радва бранша

    15:32 14.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 гост

    2 0 Отговор
    Ще върти г.з-ъ и ще прави шпагати -ъ.Горкото чучело сред стадо биволи.Науме ....?

    15:51 14.10.2025

  • 20 Цъцъ

    0 0 Отговор
    Да ама Шавърмата не може да прави шпагат в 3 през нощта🤣

    16:03 14.10.2025

  • 21 да ти кажа

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "цербер":

    много се неграмотен пич, спри да се излагаш!

    16:13 14.10.2025

  • 22 Миладинчо

    0 0 Отговор
    Пхаха на бая микрофони е пяла

    16:23 14.10.2025