Ана-Шермин от "Ергенът" ще става поп фолк звезда? (СНИМКА)

Докато зрителите още гледат драмите, сълзите и флиртовете в „Ергенът: Любов в рая“, една от най-коментираните и провокативни участнички – Ана-Шермин се появи на място, където никой не очакваше. Тунингованата хубавица цъфна в музикалното студио на певеца Силвър.
Снимката, публикувана от самия изпълнител, предизвика истинска буря в профила му. Двамата позират усмихнати, при което веднага заваляха десетки коментари с полюсни реакции - възмущение, въпроси, интерес... "Old money, милиардер", пише еднозначно Силвър към кадъра.
Силвър, който е известен с това, че винаги избира нестандартни и неочаквани партньори за своите проекти, засега запазва мълчание.
Първото и най-вероятно предположение на интернет потребителите беше, че Ана-Шермин иска да пробие в чалгата и се е насочила към изпълнителя, който да я изкара на поп фолк сцената с дует. Това развитие на събитията би било истинска ирония, имайки предвид колко много Ана се подиграва на конкурентката си Киара за това, че е фолк певица.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
15:01 14.10.2025
2 Пич
15:03 14.10.2025
3 Бате Милко
15:03 14.10.2025
4 Гост
15:04 14.10.2025
5 Тото
15:08 14.10.2025
6 Опааа
15:13 14.10.2025
7 Ужс
15:16 14.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ааааааа
15:20 14.10.2025
10 Не така де
15:23 14.10.2025
11 цербер
Коментиран от #21
15:23 14.10.2025
12 Тоя пластичен експеримент
15:24 14.10.2025
13 На телевизор
15:24 14.10.2025
14 Въй
15:28 14.10.2025
15 Шерминката
15:29 14.10.2025
16 Гонзовица
15:30 14.10.2025
17 Ана-Шермин от "Ергенът" ще става
да радва бранша
15:32 14.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 гост
15:51 14.10.2025
20 Цъцъ
16:03 14.10.2025
21 да ти кажа
До коментар #11 от "цербер":много се неграмотен пич, спри да се излагаш!
16:13 14.10.2025
22 Миладинчо
16:23 14.10.2025