Евгени Минчев и Кали се помириха след дългогодишна вражда (СНИМКИ)

Новата година започна с изненадващо сдобряване в родния шоубизнес – Евгени Минчев и Кали съживиха приятелството си и дори се готвят за нови начала и обещаващи проекти през 2026 г.

В последните дни от 2025 г. двамата се събрали на вечеря в Пловдив, където „размразили“ отношенията си след дълга пауза. За срещата съобщи самият паркетен лъв, който публикува и техни кадри.

"ПРелестна ПРиятелка, с която се джафкахме във ВИП брадър, снощи Кали ме покани на вечеря в Пловдив. Наговорихме се , смяхме се, обещахме си нови срещи през 2026. Благодаря ти за ПРиятелството, душичко сладка.", написа Евгени Минчев за благополучната среща.

Двамата прекарали вечерта в разговори, смях и планове за бъдещи срещи, като не е изключено да ги видим скоро в съвместни музикално-светски изяви, спекулират от светските среди.