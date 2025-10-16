Новини
Любопитно »
bTV: Венета Райкова повече няма да бъде водеща на "Преди обед"

bTV: Венета Райкова повече няма да бъде водеща на "Преди обед"

16 Октомври, 2025 10:59 456 3

  • венета райкова-
  • преди обед-
  • водеща-
  • раздяла-
  • бтв

Телевизията пусна официално обръщение за раздялата с журналистката

bTV: Венета Райкова повече няма да бъде водеща на "Преди обед" - 1
Снимка: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

bTV Media Group обяви, че телевизията и Венета Райкова се разделят, журналистката няма да бъде повече автор и водещ на „Преди обед“. Телевизията изразява благодарност за времето, в което тя бе част от екипа на продукцията.

Медията остава ангажирана с мисията да предлага актуално и развлекателно съдържание. Дневното токшоу „Преди обед“ e предпочитано място за зрителите с интересни и полезни теми за цялото семейство, отбелязва телевизията, без да съобщава дали на мястото на Венета Райкова ще има назначен нов водещ.

Редакционният екип, ръководен от главния редактор Ина Симеонова и заместник-главния редактор Яна Донева – добре позната и като водещ на рубрики на предаването – ще продължи да подготвя съдържание с фокус върху доброто настроение, човешките истории, ексклузивните интервюта, темите от шоубизнеса, здравословния начин на живот и потребителски въпроси.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гражданин

    14 0 Отговор
    Каква "загуба" за драгия зрител, който отдавна не гледа пошлостите на телевизиите!

    11:01 16.10.2025

  • 2 СЕЛЯНИН

    3 1 Отговор
    ...преди обяд - време за семейството ? Хората бачкат, децата са на градина или в училище. Освен пенсионери, май други зрители няма, по това време.

    11:02 16.10.2025

  • 3 Дориана

    4 1 Отговор
    Много важно, и без това предаването е от тъпо по- тъпо и бездарно.

    11:02 16.10.2025