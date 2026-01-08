Новини
Учени откриха ДНК на Леонардо да Винчи в негова картина, започват изследвания

8 Януари, 2026

Изследователите се надяват да научат повече за гения от ДНК пробата му

Учени откриха ДНК на Леонардо да Винчи в негова картина, започват изследвания - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Изследователи съобщават за потенциален научен пробив, който може да хвърли нова светлина върху биологичния профил на ренесансовия гений Леонардо да Винчи. В рамките на международния ДНК проект „Леонардо да Винчи“ учени твърдят, че са изолирали генетичен материал от негова рисунка, който с висока вероятност може да произхожда от самия художник и изобретател.

През април 2024 г. екипът е взел микроскопични проби от скица с червен тебешир, известна като „Свещено дете“, съхранявана при строго контролирани условия. В последваща научна публикация изследователите посочват, че извлечената ДНК е на възраст над пет века и вероятно е оставена по време на работния процес – чрез допир, пот или микрочастици от кожа.

Ключов елемент в анализа е изследването на Y-хромозомата – част от ДНК, която се предава почти непроменена по мъжка линия. Получената последователност е сравнена с ДНК, извлечена от исторически документ, написан от братовчед на Леонардо. И двете проби попадат в една и съща генетична група, характерна за мъжки родове от Тоскана – региона, в който е роден и израснал да Винчи.

Според учените това съвпадение само по себе си не представлява окончателно доказателство, но е първият реален напредък към реконструкция на генетичния профил на една от най-загадъчните фигури в историята на културата и науката. Проектът цели в бъдеще да сравни тези данни и с ДНК на живи мъжки потомци по бащина линия, чието родословие е документирано.

Изследването насочва вниманието и към специфичните предимства на хартиените носители. За разлика от прочути платна като „Мона Лиза“, които са били многократно почиствани, реставрирани и докосвани през вековете, рисунките и скиците на Леонардо са далеч по-подходящи за подобни анализи. „Хартията е пореста – тя задържа следи от кожа, пот, бактерии и ДНК, които могат да се съхранят изключително дълго“, коментира д-р Норберто Гонсалес-Хуарбе, биолог от Университета на Мериленд, цитиран от списание Science.

Ако бъде постигната по-висока степен на сигурност, учените смятат, че генетичните данни могат да допринесат за по-дълбоко разбиране на здравословното състояние, физическите особености и дори някои когнитивни характеристики на Леонардо да Винчи. Подобен пробив би представлявал рядко пресичане на културното наследство и съвременната геномика, с потенциал да разкрие нови, неочаквани аспекти от живота на ренесансовия универсален ум.


