Мария взима 40 000 лева заплата от фирмата на мъжа си

Поп фолк певицата Мария получава внушителна месечна заплата от 40 000 лева във фирмата за климатици на четвъртия ѝ съпруг Теодор Петков, пише "Уикенд", като според информацията певицата е назначена на позицията финансов директор.
По данни на служители на компанията, официален представител за България на японската марка Mitsubishi, Мария е встъпила в длъжност на 1 октомври, но до момента не е стъпвала в офиса.
Според източниците ѝ назначението е по-скоро формално, а целта била разходите по издръжката на звездата да се поемат от фирмата, вместо от личните средства на съпруга ѝ.
На работа във фирмата е назначена и майката на Мария – Йорданка, която получава "скромна" заплата от 3000 лева. В ролята си на "финансов директор" певицата дори е била командирована в Дубай заедно с Теодор Петков за престижното строително изложение Big 5 Global 2025, проведено в края на ноември.
Мария публикува снимки от форума и пропуска си, на който изрично е отбелязана позицията ѝ във фирмата, макар мнозина още тогава да се усъмниха, че става дума за реално трудово правоотношение.
Любовната история около Мара Отварачката също не е лишена от скандали. Тя се залюби с Теодор Петков тази пролет, малко след шумната си раздяла с третия съпруг – Мирослав Соколов, по-известен като Миро Дзвера. Според слухове тя е поддържала паралелна връзка с Теодор в продължение на повече от година, преди бракът ѝ с Дзвера да се разпадне.
През лятото певицата официално стана съпруга на Теодор Петков – син на Любомир Петков, основател и собственик на една от най-големите фирми за климатици у нас. Заради новата си връзка Теодор се разведе с първата си съпруга Марая, от която има 8-годишна дъщеря.
По информация на близки до семейството, бившата му жена и детето са били изгонени от жилището им на ул. "Шейново" в центъра на София, за да бъде предоставено на майката на Мария.
"Теодор не може да смогне на разходите на Мария, въпреки че е милионер. Затова я назначи на тлъста заплата, а фирмата поема издръжката ѝ", коментират хора от обкръжението му.
Според тях бракът с певицата е довел и до сериозно напрежение между Теодор и баща му Любомир Петков, който дори обмислял да се върне в оперативното управление на компанията, притеснен, че компанията му може да бъде застрашена под финансовото ръководство на Мара Отварачката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #44
17:00 08.01.2026
2 ШАРАНИТЕ НИКОГА
17:01 08.01.2026
3 Тя която...
17:01 08.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 таксиджия 🚖
17:02 08.01.2026
6 Отварачков
Коментиран от #12, #33
17:02 08.01.2026
7 Хипотетично
Коментиран от #21
17:03 08.01.2026
8 Mими Кучева🐕🦺
17:03 08.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Нека да пиша
17:05 08.01.2026
11 ПИКО
17:05 08.01.2026
12 Ами що е професионалистка в духанеето
До коментар #6 от "Отварачков":Мелеонер човека какво да си ораеи парите? Освен да си прави кефа
Бедняците не му завиждайте а работете
17:05 08.01.2026
13 Данко Харсъзина
17:05 08.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 газов инжекцион
17:06 08.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Марче ти кога ше вземеш 40к заплата
17:07 08.01.2026
18 Дън Бай
17:07 08.01.2026
19 Ти да видиш
17:08 08.01.2026
20 АБЕ МИЛФЧЕТО
17:08 08.01.2026
21 Няма такова нещо
До коментар #7 от "Хипотетично":Да, само дете държавата и плаща тока, дава и обществени поръчки, фондове, грантове, данъчни облекчения и врътки. Тази фирма плаща по.малко данъци от българин на минимална заплата.
17:11 08.01.2026
22 НАП защо спи
Коментиран от #50
17:12 08.01.2026
23 Данко Харсъзина
17:15 08.01.2026
24 Дето
17:16 08.01.2026
25 Много ценена
17:16 08.01.2026
26 Фиктивни
17:18 08.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Българин
Коментиран от #46
17:18 08.01.2026
29 ТАЗИ Е ВСЕЯДНА
17:20 08.01.2026
30 Баща
17:21 08.01.2026
31 на четвъртия ѝ съпруг
когато отиде при петия ѝ съпруг
а тоз човечец с климатиците го отмъкне друга подобна кифла
17:25 08.01.2026
32 Мара
Коментиран от #40, #43
17:26 08.01.2026
33 Петър
До коментар #6 от "Отварачков":Толкова е и бизнесмен щом нивото му е да се жени за тази. За съжаление половината ни бизнесмени са чалга бизнесмени. А иначе е странно за какво изобщо ни занимавате с тади история.
17:28 08.01.2026
34 Запознат
Коментиран от #45
17:29 08.01.2026
35 Така е то
17:35 08.01.2026
36 А бе
17:35 08.01.2026
37 богатите явно са и глупавички
17:37 08.01.2026
38 Линда
17:39 08.01.2026
39 ПОСЛЕ ВНОСИТЕЛИТЕ НА ХОНДА
17:39 08.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Дано
Коментиран от #52
17:43 08.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 демек
До коментар #32 от "Мара":рошавото коте
17:48 08.01.2026
44 Пешо
До коментар #1 от "Зевс":Хахахай ... дд мо кра ци я ..... йаххахах
17:49 08.01.2026
45 що му завиждаш на човека като нямаш пари
До коментар #34 от "Запознат":абе може да си запознат ама в задния двор таковаДУПЕНЦЕ не си клатил нали?
а тоя си я джаска когато си поиска отпред, отзад и кефа е пълен , е плащал си пука му нали затова са парите вие ги тъпчете в дюшеците и махате ръчно
17:49 08.01.2026
46 само питам
До коментар #28 от "Българин":що калнеш бедняче? айде карай ръчната и зяпай сайтовете за възрастни по цяла нощ
17:51 08.01.2026
47 Данчo
17:52 08.01.2026
48 Даа
17:52 08.01.2026
49 Мара
17:53 08.01.2026
50 големите не са за тяхната уста щото
До коментар #22 от "НАП защо спи":защото НАПаджийте и икономическа полиция вземат сухо кеш и гонят само кокошкарите за да отичат дейност
тия големите не са за тяхната уста
17:53 08.01.2026
51 дано скоро гръмне АЕЦ-а да ни затрие
17:54 08.01.2026
52 оня с коня
До коментар #41 от "Дано":Маро, тъпаМа-ро, сваляй очилата и отивай в кабинета на Милен, чака те да му ду хаш
17:54 08.01.2026